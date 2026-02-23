Взрыв в школе Днепра во время демонстрации боеприпасов: травмированы двое детей

Полиция Днепра работает на месте происшествия в учебном заведении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Днепра.

Инцидент произошел во время показа демонстративных боеприпасов

По предварительной информации, во время показа ученикам демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление.

"23 февраля в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в одном из лицеев города Днепр.

На сообщение немедленно отреагировали сотрудники полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки", - говорится в сообщении.

Есть травмированные

В результате инцидента травмированы двое детей, предварительно у несовершеннолетних легкие телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации события и открытии уголовного производства.

