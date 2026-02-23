РУС
Новости Взрыв гранаты в школе
Взрыв в школе Днепра во время демонстрации боеприпасов: травмированы двое детей

боеприпас взорвался в школе

Полиция Днепра работает на месте происшествия в учебном заведении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Днепра. 

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел во время показа демонстративных боеприпасов

По предварительной информации, во время показа ученикам демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление.

"23 февраля в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в одном из лицеев города Днепр.

На сообщение немедленно отреагировали сотрудники полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки", - говорится в сообщении.

Читайте также: В школе Киева ученик взорвал страйкбольную гранату: полиция выясняет обстоятельства

Есть травмированные

В результате инцидента травмированы двое детей, предварительно у несовершеннолетних легкие телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации события и открытии уголовного производства.

Читайте также: В 2025 году Россия зафиксировала рекордное количество нападений на школы и другие учебные заведения

боеприпасы (602) взрыв (1351) Днепр (697) школа (266) Днепропетровская область (1478) Днепровский район (250)
Топ комментарии
+13
Кому в голову прийшла ідея з ************?Долбоїпізм не лікується.
23.02.2026 15:00 Ответить
+7
Ви би ще бойову частину від шахеда туди принесли..
23.02.2026 15:01 Ответить
+6
Це повний сюр.
23.02.2026 14:56 Ответить
Це повний сюр.
23.02.2026 14:56 Ответить
Чи ніхто їх не перевіряє,це капець,тягнуть весь непотріб !
23.02.2026 15:08 Ответить
Кому в голову прийшла ідея з ************?Долбоїпізм не лікується.
23.02.2026 15:00 Ответить
А що відбулось, із статті нічого не зрозуміло? Хто організатор, хто проводив демонстрацію, хто учасники, чи були треті особи, чи не було інших подій, що демострувалось (демонстраційні ********** - не могли здетонувати, вони навіть не імітаційні, якщо це не тупість поліції яка дала прес реліз, імітаційних міг спрацювати, але мав бути безпечним проте психологічний вплив міг бути відчутним), інцидент пов'язаний з об'єктами демонстрації, чи інше, інцидент за участю учнів, осіб, які демонстрували, чи третіх осіб, інфи поки, що нуль... Не виключено, що подія була зовнім іншою, і зараз "ліплять горбатого". А ось поліції вигідно - їм головне показати, що тільки у низ в країні має бути монополія на силу і оранізацію фізичного захисту, що б громадяни не могли мати стільки ж прав, як мешканці Швейцарії чи Ізраїлю, або штату Техас, бо тоді основні функції поліції стануть не потрібні, зможуть бути реформовані (може бути сформована повноціння поліція громади, яка буде звітувати перед громадою, а не перед Київом, а очільник буде обиратись, да як шерифи в США).
23.02.2026 15:09 Ответить
Всю відповідальність несе директор школи
23.02.2026 15:16 Ответить
Не спорю, і поліція місцева, але якщо теракт чи інша дія пов'язана з розвідувально-підривною діяльністю спецслужб країни-агресора - то СБУ, але що сталось? в статті майже нічого не має.
23.02.2026 15:20 Ответить
Навчання наближене до бойового - повний *******
23.02.2026 15:00 Ответить
Ви би ще бойову частину від шахеда туди принесли..
23.02.2026 15:01 Ответить
Не подсказывайте.
23.02.2026 15:23 Ответить
Супер, рос змі плачуть від щастя 🤬
23.02.2026 15:03 Ответить
теракти пішли в дію....То Львів, а тут Дніпро.Мабуть не випадковий збіг...????
23.02.2026 15:06 Ответить
Який нах теракт?
23.02.2026 15:09 Ответить
Ви би ще бойову частину від шахеда туди принесли.. написав Vasya Petrov #615797.Скажи "чух в нюх". яка антиукраїнська потвора, дозволила в школі , дітям ,демонстрацію бойових ***********????
23.02.2026 15:19 Ответить
Там і слова не було про бойові припаси, лише в заголовку - тобто для того щоб звернути увагу і зробити висновок вигідний для полції не читаючи змісту, а в самій статті написано демонстраційні, це навіть не імітаціні, демонстраційні без вибуховаих речовин, а зброя може бути без окремих елементів, які не дають можливість її використовувати за призначенням.
23.02.2026 15:26 Ответить
демонстраційні без вибуховаих речовин, ....(За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних *********** стався вибух та задимлення.) "Що написане пером не витягнеш волом"
23.02.2026 15:57 Ответить
А що то була? Петарда?
23.02.2026 16:02 Ответить
В Чернігові теж гранатомет стрельнув.... Але добре, що десь за річку заряд полетів! Теж на показі....
"3 вересня 2022 року в центрі Чернігова (на Валу) під час благодійного ярмарку здетонував ручний протитанковий гранатомет (РПГ-26). Внаслідок вибуху постраждали щонайменше 15 осіб, серед яких 6-8 дітей. Найтяжчі травми отримав дворічний хлопчик. Зброя демонструвалася на виставці військовими, що призвело до кримінального провадження..."
23.02.2026 15:06 Ответить
Інша ситуація, якщо не натупила прес служба поліції, фігурують демонстраційні **********, а не імітаційні і тим паче бойові, їх може об'єднувати лише людський фактор, а ситуації різні. Ні поліція Ваше порівняння використає на Ура, бо їх завдання заборонити надати право громадянам на захист.
23.02.2026 15:32 Ответить
Право на захист в народу ніхто не забере, як і на володіння зброєю... Поліція в такому вигляді, як тепер, буде розфорована до виходу Закону про вільне володіння зброєю....
23.02.2026 15:37 Ответить
Ваші б слова да ... Ви ж не шуткуєте, щось знаєте?
23.02.2026 15:42 Ответить
Русінов зробив відношення 1 : 4 ....
Нас було десь 45 млн....
23.02.2026 15:43 Ответить
взагалі потрібно заборонити ці покази у школах
23.02.2026 15:11 Ответить
дозволити дерев'яні макети
23.02.2026 15:13 Ответить
Є муляжі зброї для школи.Після 18 і покази і не тільки.
23.02.2026 15:14 Ответить
взагалі хай квіти навчаються вирощувати, заборонити предмети з ризиком: фізичне виховання, інформатику, хімію, фізику, біологію (окрім ботаники - квіточки треба вирощувати), труди і т.д.
23.02.2026 15:40 Ответить
Нашо в школі це показувати? Толку нуль! Коли дитина обере фах відповідний там цому все покажуть і розкажуть проіесійні люди
23.02.2026 15:18 Ответить
Щоб готувати до того, що країна-агресор - не країна рожевих поні, чи хай казочки читають до 25 років? може і половину предметів заборонити, як небезпечні: фізичне виховання, хімію, фізику, біологію, інформатику (зламають сайт чи ще щось), да і математику про всяк випадок - це все дуже небезпечено.
23.02.2026 15:36 Ответить
Ну нашо ці маніпуляції? Що це дає школяреві? Ніякого ккд немає. Після завершення школи обере військовий вуз і почне відповідне навчання з вибухівкою і т д
23.02.2026 15:43 Ответить
Який підАр організовує такі заходи, ***?! Вообще вже ссуки з глузду з'їхали?!
23.02.2026 15:24 Ответить
Вибух стався в ліцеї з номером із трьох цифр на ж/м Тополя.
За повідомленнями з соцмереж, інцидент трапився у підвалі навчального закладу. Попередньо йдеться про необережне поводження зі зброєю під час демонстрації - нібито стався постріл. Приміщення затягнуло димом, учнів і вчителів оглушило.
23.02.2026 15:29 Ответить
Хоч, якась інфа - схоже на випадковий постріл, ********* бойовий з імітаційним (фальш-патроном) переплутали, а так як були в закритому приміщенні - то фактично легка контузія.
23.02.2026 15:39 Ответить
 
 