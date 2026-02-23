2 310 17

Вибух у Миколаєві: розпочато досудове розслідування за фактом теракту, - Офіс генпрокурора

У місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС.

Після вибуху у Миколаєві розпочато досудове розслідування за фактом теракту.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про вибух у Миколаєві

Повідомляється, що вибух саморобного пристрою стався на території непрацюючої АЗС, розташованої поблизу адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Миколаївській області.

У результаті інциденту постраждали сім поліцейських, двоє з них — у тяжкому стані. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

Реакція Зеленського 

Президент Зеленський заявив, що після вибуху у Миколаєві ввечері 23 лютого, де постраждали патрульні поліціянти, перевіряється версія щодо терористичного акту. Він заслухав перші доповіді правоохоронців. 

"Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", - додав Зеленський.

  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі "РБК-Україна" повідомив, що на місці події почали працювати вибухотехніки. Вирішується питання, чи потрібно транспортувати когось із постраждалих патрульних на лікування до Києва.

вибух Миколаїв Миколаївська область теракт Офіс Генпрокурора Миколаївський район
Топ коментарі
+11
❗️ У Миколаєві на території непрацюючої АЗС пролунав вибух: поранено семеро поліцейських Як повідомив голова Національної поліції Іван Виговський, це сталося, коли поліцейські приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.
поліцейські приїхали на перезмінку . Перезмінка нацполіції на недіючій АЗС ? дуже багато питань але гадаю відповіді не бюуде(
23.02.2026 20:50 Відповісти
+10
Зеленський «забув» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
23.02.2026 20:48 Відповісти
+9
ну да, це ж телеграм винуватий, а не непрофеційні дії влади її сбу, починаючі з баканова...
співай, пташечко, співай
23.02.2026 21:14 Відповісти
23.02.2026 20:48 Відповісти
23.02.2026 20:50 Відповісти
пішла жара, а сбу відкриває справи на патріотів
23.02.2026 21:09 Відповісти
Не важко здогадатись ,це рашиські терористи через завербоване бидло через телеграм канали , на жаль ніхто цьому не хотів належним чином приділяти увагу. Це малоб відбуватись на території росії,але маємо те що маємо, на жаль рашисти йдуть на наймерзеніші вчинки ,це варвари.
23.02.2026 21:10 Відповісти
ну да, це ж телеграм винуватий, а не непрофеційні дії влади її сбу, починаючі з баканова...
співай, пташечко, співай
23.02.2026 21:14 Відповісти
Знову маса питань, що за перезмінка на непрцюючий АЗС, чого вони туди їхали, та й хто про це міг знати і навіщо взагалі кацапам ці теракти проти ментів, які заброньовані, не воюють і не збираються. Все більше схоже на те, що це для закручування гайок. Вчора казали про закриття телеграму, що далі - дозвіл на розстріли людей чи що?
23.02.2026 21:29 Відповісти
Вже писали що ця АЗС практично біля стіни поліції і використовується зараз як стоянка патрульних авто.
23.02.2026 21:34 Відповісти
На таких стоянках зазвичай камери і купа ментів.
23.02.2026 22:17 Відповісти
Хто тобі таке сказав, що менти не воюють?
Для тебе що - війна лише в окопі?
23.02.2026 21:41 Відповісти
Ні, напевно, війна в тачілах в тилу, щоб намотувати кола містами. Так би кожен воював. Офіційно 90% заброньовані зі слів міністра, а в містах на всі 100, тільки з сел можуть якихось дільничих мобілізувати. Про що казати, як он із 141 тис. ментів в Лють не можуть назбирати навіть 6000, шлють СМСки дітям і бабусям, це ганьба! Навіть у 2 світову, коли зашкалювала вулична злочинність, половина НКВДистів була відправлена на фронт, зараз вулична злочинність майже дорівнює нулю. Тільки хворих людей хапати і тащити на смерть можуть.
23.02.2026 21:53 Відповісти
В Дніпрі, на Лівому березі, щойно - також теракт. Чи хто постраждав - невідомо.
23.02.2026 21:39 Відповісти
Який теракт??? Звичайна мусорська підстава ... І ми дуже скоро взнаємо, для чого....😡😡😡
24.02.2026 06:06 Відповісти
і це тей самий офіс генпрокурора,
якому вся рада за три дні хотіла віддадати набу і сап,
а потім передумала і злякалася картонок?
ох ви дочекаєтесь, курви зелені..
23.02.2026 21:40 Відповісти
мамуся, не приставай і не торкайся...
білатруси і кацапня це шє не повод, моя киця, мене будити...
24.02.2026 03:56 Відповісти
понабирають телят, якого *уя стадом ходити?
роззосередитись мізків не хватило?
23.02.2026 23:01 Відповісти
 
 