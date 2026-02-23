Вибух у Миколаєві: розпочато досудове розслідування за фактом теракту, - Офіс генпрокурора

Після вибуху у Миколаєві розпочато досудове розслідування за фактом теракту.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про вибух у Миколаєві

Повідомляється, що вибух саморобного пристрою стався на території непрацюючої АЗС, розташованої поблизу адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Миколаївській області.

У результаті інциденту постраждали сім поліцейських, двоє з них — у тяжкому стані. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

Реакція Зеленського

Президент Зеленський заявив, що після вибуху у Миколаєві ввечері 23 лютого, де постраждали патрульні поліціянти, перевіряється версія щодо терористичного акту. Він заслухав перші доповіді правоохоронців.

"Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", - додав Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі "РБК-Україна" повідомив, що на місці події почали працювати вибухотехніки. Вирішується питання, чи потрібно транспортувати когось із постраждалих патрульних на лікування до Києва.

