УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13549 відвідувачів онлайн
Новини Спроба теракту
2 064 14

Перевіряється версія щодо терористичного акту, - Зеленський про вибух у Миколаєві на АЗС

У місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС.

Президент Зеленський заявив, що після вибуху у Миколаєві ввечері 23 лютого, де постраждали патрульні поліціянти, перевіряється версія щодо терористичного акту.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі 

Реакція президента

Він заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції –– сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.

"З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Теракт у Львові: підозрювану відправили під арешт на 2 місяці без права внесення застави

Реакція МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі "РБК-Україна" повідомив, що на місці події почали працювати вибухотехніки. Вирішується питання, чи потрібно транспортувати когось із постраждалих патрульних на лікування до Києва.

  • Нагадаємо, 23 лютого, приблизно о 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів: травмовано двох дітей

Автор: 

вибух (4723) Зеленський Володимир (27895) Миколаїв (1903) Миколаївська область (2450) теракт (1165) Миколаївський район (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Непотрібно поліцейським і військовим без потреби кучкуватись - скільки раз вбивали солдат на плацу - яких збирали для нагородження
показати весь коментар
23.02.2026 19:54 Відповісти
+6
дайте вгадаю, треба заборонити телеграм і запровадити державні кореневі сертифікати, щоб держава могла розшифровувати веб трафік!
показати весь коментар
23.02.2026 20:13 Відповісти
+5
Реформа поліції назріла.... Уже!
показати весь коментар
23.02.2026 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
швидка реакція- може бути ознакою причетності,для її прикриття...
показати весь коментар
23.02.2026 19:53 Відповісти
зверніться до психіатра, на цій стадії, воно ще лікується.
показати весь коментар
23.02.2026 20:09 Відповісти
велике прохання до не місцевих, хто не знає локацію, не писати *****
показати весь коментар
23.02.2026 19:53 Відповісти
Реформа поліції назріла.... Уже!
показати весь коментар
23.02.2026 19:53 Відповісти
На міліцію треба перейменувати.
показати весь коментар
23.02.2026 20:06 Відповісти
на максі..., не міні...
показати весь коментар
23.02.2026 20:07 Відповісти
Непотрібно поліцейським і військовим без потреби кучкуватись - скільки раз вбивали солдат на плацу - яких збирали для нагородження
показати весь коментар
23.02.2026 19:54 Відповісти
Поліції обʼявили війну?
показати весь коментар
23.02.2026 19:58 Відповісти
Занадто " гуманні" рос терористи, то в непрацюючому магазині, то непрацююча АЗС. І якась активність цікава, ну те що росія є росія то зрозуміло, та якісь відверто тупі акти, вони ж для фронту нічого не змінять. ( У людей в основний масі негатив до поліції і рос вирішили саме їх підривати, ну якось чесно тупо)
показати весь коментар
23.02.2026 20:13 Відповісти
дайте вгадаю, треба заборонити телеграм і запровадити державні кореневі сертифікати, щоб держава могла розшифровувати веб трафік!
показати весь коментар
23.02.2026 20:13 Відповісти
Зе!гніда ще й слідак?
Аааа......
Точно!
Воно ж дипломований юрист
показати весь коментар
23.02.2026 20:44 Відповісти
Тут як тут, ну що ? Авжеж не паливо,зелень хоче захлинути Україну у своєму террорі
показати весь коментар
23.02.2026 23:50 Відповісти
Точно це якісь підстави,з метою заборонити :можливо телеграм(не контролюють в повній мірі),або загалом хід трафіку(повний контроль)!
показати весь коментар
24.02.2026 10:38 Відповісти
 
 