Перевіряється версія щодо терористичного акту, - Зеленський про вибух у Миколаєві на АЗС

Президент Зеленський заявив, що після вибуху у Миколаєві ввечері 23 лютого, де постраждали патрульні поліціянти, перевіряється версія щодо терористичного акту.

Про це він повідомив у соцмережах.

Реакція президента

Він заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції –– сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.

"З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", - додав Зеленський.

Реакція МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі "РБК-Україна" повідомив, що на місці події почали працювати вибухотехніки. Вирішується питання, чи потрібно транспортувати когось із постраждалих патрульних на лікування до Києва.

Нагадаємо, 23 лютого, приблизно о 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.

