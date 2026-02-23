РУС
Попытка теракта
Проверяется версия о террористическом акте, - Зеленский о взрыве в Николаеве на АЗС

В городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС.

Президент Зеленский заявил, что после взрыва в Николаеве вечером 23 февраля, где пострадали патрульные полицейские, проверяется версия о террористическом акте.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция президента

Он заслушал первые доклады правоохранителей о взрыве в Николаеве. Пострадали сотрудники Национальной полиции –– семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

"Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - добавил Зеленский.

Реакция МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что на месте происшествия начали работать взрывотехники. Решается вопрос, нужно ли транспортировать кого-то из пострадавших патрульных на лечение в Киев.

  • Напомним, 23 февраля, примерно в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.

+6
Непотрібно поліцейським і військовим без потреби кучкуватись - скільки раз вбивали солдат на плацу - яких збирали для нагородження
23.02.2026 19:54 Ответить
+6
дайте вгадаю, треба заборонити телеграм і запровадити державні кореневі сертифікати, щоб держава могла розшифровувати веб трафік!
23.02.2026 20:13 Ответить
+5
Реформа поліції назріла.... Уже!
23.02.2026 19:53 Ответить
швидка реакція- може бути ознакою причетності,для її прикриття...
23.02.2026 19:53 Ответить
зверніться до психіатра, на цій стадії, воно ще лікується.
23.02.2026 20:09 Ответить
велике прохання до не місцевих, хто не знає локацію, не писати *****
23.02.2026 19:53 Ответить
Реформа поліції назріла.... Уже!
23.02.2026 19:53 Ответить
На міліцію треба перейменувати.
23.02.2026 20:06 Ответить
на максі..., не міні...
23.02.2026 20:07 Ответить
Непотрібно поліцейським і військовим без потреби кучкуватись - скільки раз вбивали солдат на плацу - яких збирали для нагородження
23.02.2026 19:54 Ответить
Поліції обʼявили війну?
23.02.2026 19:58 Ответить
Занадто " гуманні" рос терористи, то в непрацюючому магазині, то непрацююча АЗС. І якась активність цікава, ну те що росія є росія то зрозуміло, та якісь відверто тупі акти, вони ж для фронту нічого не змінять. ( У людей в основний масі негатив до поліції і рос вирішили саме їх підривати, ну якось чесно тупо)
23.02.2026 20:13 Ответить
дайте вгадаю, треба заборонити телеграм і запровадити державні кореневі сертифікати, щоб держава могла розшифровувати веб трафік!
23.02.2026 20:13 Ответить
Зе!гніда ще й слідак?
Аааа......
Точно!
Воно ж дипломований юрист
23.02.2026 20:44 Ответить
Тут як тут, ну що ? Авжеж не паливо,зелень хоче захлинути Україну у своєму террорі
23.02.2026 23:50 Ответить
 
 