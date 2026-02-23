Проверяется версия о террористическом акте, - Зеленский о взрыве в Николаеве на АЗС

Президент Зеленский заявил, что после взрыва в Николаеве вечером 23 февраля, где пострадали патрульные полицейские, проверяется версия о террористическом акте.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция президента

Он заслушал первые доклады правоохранителей о взрыве в Николаеве. Пострадали сотрудники Национальной полиции –– семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

"Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теракт во Львове: подозреваемую отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога

Реакция МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что на месте происшествия начали работать взрывотехники. Решается вопрос, нужно ли транспортировать кого-то из пострадавших патрульных на лечение в Киев.

Напомним, 23 февраля, примерно в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в школе Днепра во время демонстрации боеприпасов: травмированы двое детей