Проверяется версия о террористическом акте, - Зеленский о взрыве в Николаеве на АЗС
Президент Зеленский заявил, что после взрыва в Николаеве вечером 23 февраля, где пострадали патрульные полицейские, проверяется версия о террористическом акте.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция президента
Он заслушал первые доклады правоохранителей о взрыве в Николаеве. Пострадали сотрудники Национальной полиции –– семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.
"Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - добавил Зеленский.
Реакция МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что на месте происшествия начали работать взрывотехники. Решается вопрос, нужно ли транспортировать кого-то из пострадавших патрульных на лечение в Киев.
- Напомним, 23 февраля, примерно в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.
