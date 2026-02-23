Теракт во Львове: подозреваемую отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога

Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения 33-летней Ирине Саветиной, которую подозревают в причастности к взрывам во Львове, в результате которых погибла полицейская, а более 20 человек получили ранения.

Подробности

Она взята под арест без возможности залога на два месяца.

Адвоката подозреваемой предложило обвинение. Перед началом заседания она сказала, что сожалеет о содеянном и что не знала, что это была взрывчатка и что ее поступок будет иметь такие последствия.

По словам женщины, у нее был куратор, который пообещал за выполнение задания 2 тысячи долларов.

Действия Саветиной квалифицируются как теракт, повлекший гибель человека (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

