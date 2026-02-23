РУС
Теракт во Львове
3 163 33

Теракт во Львове: подозреваемую отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога

Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения 33-летней Ирине Саветиной, которую подозревают в причастности к взрывам во Львове, в результате которых погибла полицейская, а более 20 человек получили ранения.

Об этом сообщили Ґраты, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Она взята под арест без возможности залога на два месяца. 

Адвоката подозреваемой предложило обвинение. Перед началом заседания она сказала, что сожалеет о содеянном и что не знала, что это была взрывчатка и что ее поступок будет иметь такие последствия.

Теракт во Львове: подозреваемой избрали меру пресечения

По словам женщины, у нее был куратор, который пообещал за выполнение задания 2 тысячи долларов.

Действия Саветиной квалифицируются как теракт, повлекший гибель человека (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

Теракт во Львове: подозреваемой избрали меру пресечения

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Автор: 

Львов (377) теракт (266) Львовская область (483) Львовский район (179)
Топ комментарии
+11
у 33 роки навіть у тупої курки повинні бути мізки
23.02.2026 16:39 Ответить
+10
зеленське племя ...
23.02.2026 16:34 Ответить
+7
Прости господі, просто, а не людина. Сама зробила вибухівку, сама заклала "я не знала".
23.02.2026 16:38 Ответить
зеленське племя ...
23.02.2026 16:34 Ответить
Саветіна
23.02.2026 16:39 Ответить
телеграмна московитка
23.02.2026 16:36 Ответить
Чим воно думало...
23.02.2026 16:43 Ответить
🤡🤡🤡
23.02.2026 16:36 Ответить
Прости господі, просто, а не людина. Сама зробила вибухівку, сама заклала "я не знала".
23.02.2026 16:38 Ответить
у 33 роки навіть у тупої курки повинні бути мізки
23.02.2026 16:39 Ответить
а що з підозрюваним у вбивстві фаріон?
як справи з вбивством парубія?
як, взагалі справи, зі всіма резонансними вбивствами?
чого чекаєте?
зміни керівництва країни?
народного повстання?
тилові ментівськи гниди, як ніхто проявився під час війни!!!
не уявляю, як будуть співіснувати воїни поліцейські та тилові щури в одному органі....
23.02.2026 16:40 Ответить
підозрюваний в вбивстві Фаріон - за гратами
23.02.2026 16:42 Ответить
докази будуть?
відкритий суд?
бо, за гратами багато хто......

чи як завжди?
терміново спіймали цапа відбувайла, але що не ліпиться довге з полосатим.
23.02.2026 16:45 Ответить
Что там с пулей? Нашли? Так быстро похоронили, что даже пулю не извлекли?
23.02.2026 16:54 Ответить
І вбивця Парубія за гратами. Ви якось не слідкуєте, за розслідуваннями після першої статті.
23.02.2026 16:43 Ответить
а, ті хто планував 974 замахів на смарагдо яйцевого теж за гратами?
оце, я розумію.
всі за гратами, але нічого не відбувається.
а, ні!
правильні люди не за гратами.
23.02.2026 16:50 Ответить
звертайтеся за коментарями до адвокатів підозрюваних і до прокурорів, чи ви в тут хочте це знайти?
23.02.2026 18:17 Ответить
афігєть!
а, ви тут до чого?
видавати поради, на які всім насрати?
23.02.2026 18:20 Ответить
чого ти срач розводиш? Таке життєве кредо чи тобі за це платять?
23.02.2026 19:31 Ответить
Де титаких слів набрався, кредо?
І не треба заглядати у рота.
Все, що заробляю, все моє!
23.02.2026 20:34 Ответить
Тебе що у гуглі забанили, чи вони зобов'язані особисто тобі доповідати.
23.02.2026 16:45 Ответить
звісно, не забанили!
але, не можу пробитися, бо там всюду твоє рило.
23.02.2026 16:48 Ответить
Пігулки приймай, може допоможе
23.02.2026 16:49 Ответить
пігулки допоможуть обійти тебе в черзі на гугл?
23.02.2026 16:52 Ответить
4 роки великої війни, а ці ідіоти продажні й досі не второпають, хто і для чого їх використовує.
Я не знала... я ж не думала...
Капець!
23.02.2026 16:41 Ответить
нарешті, я побачив глядача бидло марафону.
ви дійсно вірите, що якась бомжиха може вчинити таку сраку?
хммм....
а, як що за справу візьмуться профі?
23.02.2026 16:47 Ответить
На бомжиху правда не похожа. Достаточно ухоженные руки, ногти, причёска, следы макияжа, питается вроде нормально,
23.02.2026 17:01 Ответить
напам'ятаю про "вбивцю" стерненка.
сценаристи 95 кварталу саме так бачать бамжих в україні.
треба картинка? тримайте!
23.02.2026 17:04 Ответить
Та я в курсе. От этой барышни, как по мне, чем-то ментовским тхнёт.
23.02.2026 17:09 Ответить
всё она знала, просто не думала что её словят/вычислят
23.02.2026 17:26 Ответить
Ось так паскуда і здохнеш в тюрязі , чи має право на існуваня ця істота ?
23.02.2026 17:40 Ответить
сексоти не здихають у тюрягах!
23.02.2026 17:51 Ответить
По лицу-типичная представительница зе-быдло.....тупая,злобная
23.02.2026 17:53 Ответить
Це якась циганка яка за три рублі продалася кацапстану організувавши той теракт!
23.02.2026 18:20 Ответить
Цікаво - ходила в ФСБешну "церкву"?
23.02.2026 18:37 Ответить
мені особисто цікаво хто здійснив хибний виклик на 102 про крадіжку в магазині? Якщо ця курва то тут взагалі ніяких питань
23.02.2026 19:32 Ответить
 
 