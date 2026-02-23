Теракт во Львове: подозреваемую отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога
Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения 33-летней Ирине Саветиной, которую подозревают в причастности к взрывам во Львове, в результате которых погибла полицейская, а более 20 человек получили ранения.
Об этом сообщили Ґраты, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Она взята под арест без возможности залога на два месяца.
Адвоката подозреваемой предложило обвинение. Перед началом заседания она сказала, что сожалеет о содеянном и что не знала, что это была взрывчатка и что ее поступок будет иметь такие последствия.
По словам женщины, у нее был куратор, который пообещал за выполнение задания 2 тысячи долларов.
Действия Саветиной квалифицируются как теракт, повлекший гибель человека (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як справи з вбивством парубія?
як, взагалі справи, зі всіма резонансними вбивствами?
чого чекаєте?
зміни керівництва країни?
народного повстання?
тилові ментівськи гниди, як ніхто проявився під час війни!!!
не уявляю, як будуть співіснувати воїни поліцейські та тилові щури в одному органі....
відкритий суд?
бо, за гратами багато хто......
чи як завжди?
терміново спіймали цапа відбувайла, але що не ліпиться довге з полосатим.
оце, я розумію.
всі за гратами, але нічого не відбувається.
а, ні!
правильні люди не за гратами.
а, ви тут до чого?
видавати поради, на які всім насрати?
І не треба заглядати у рота.
Все, що заробляю, все моє!
але, не можу пробитися, бо там всюду твоє рило.
Я не знала... я ж не думала...
Капець!
ви дійсно вірите, що якась бомжиха може вчинити таку сраку?
хммм....
а, як що за справу візьмуться профі?
сценаристи 95 кварталу саме так бачать бамжих в україні.
треба картинка? тримайте!