В Офісі президента заговорили про обмеження Telegram в Україні: яка причина?

Після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути обмеження щодо соціальної мережі Telegram та інших анонімних платформ в Україні.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook 22 лютого.

Вона зазначила, що теракт у Львові вкотре піднімає питання щодо анонімних платформ.

"Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів. Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни", ‒ зазначила Ірина Верещук.

За її словами, якщо обмеження цих платформ потрібні для захисту життя людей та національної безпеки, то їх слід запровадити.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавців теракту завербували через Telegram. Він наголосив, що обставини цього теракту наразі повністю аналізуються. За словами президента, багато фактів уже встановлено. Президент доручив опрацювати комплекс заходів та відповідне реагування, які унеможливлять скоєння подібних злочинів у майбутньому.