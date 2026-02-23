В Офісі президента заговорили про обмеження Telegram в Україні: яка причина?
Після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути обмеження щодо соціальної мережі Telegram та інших анонімних платформ в Україні.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook 22 лютого.
Вона зазначила, що теракт у Львові вкотре піднімає питання щодо анонімних платформ.
"Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів. Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни", ‒ зазначила Ірина Верещук.
За її словами, якщо обмеження цих платформ потрібні для захисту життя людей та національної безпеки, то їх слід запровадити.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавців теракту завербували через Telegram. Він наголосив, що обставини цього теракту наразі повністю аналізуються. За словами президента, багато фактів уже встановлено. Президент доручив опрацювати комплекс заходів та відповідне реагування, які унеможливлять скоєння подібних злочинів у майбутньому.
Так і сниться..
Цій обмеженій.
Кілька років просиділа в нафталіні, краще б вже звідти не вилазила.
Цікаво, а раніше їх вербували за допомогою голубиної пошти чи як? Прокинулись ЗЕлені *****...
Ще в 2022-му потрібно було це зробити, але не ті у нас зараз при владі. Закриття "одноглазників" та "вконтачених" пережили ж якось. Зараз, про ці мережі ніхто навіть не згадує. Хоча, дехто (особливо упоротих) через vpn-и і досі там тирлуються.
А щоб два рази не вставати, закрити доступ ще й до китайської помийки Тік-Ток. )
"Хто всравсь? Невістка!"
Шкода лише, що це звучить з вуст ЗЕленої влади лише через 4 роки повномасштабної війни... (
П.С. На рахунок "мавпування" кацапів. Може хтось мені розповість про "мангали" на танках, fpv-дрони на скловолокні та антидронові сітки над дорогами? Це ще досі когось смішить?
Запрєтіть!