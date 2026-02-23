Новини
В Офісі президента заговорили про обмеження Telegram в Україні: яка причина?

Російські пропагандистські Telegram-канали почали блокувати в Євросоюзі, - ЗМІ

Після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути обмеження щодо соціальної мережі Telegram та інших анонімних платформ в Україні.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook 22 лютого.

Вона зазначила, що теракт у Львові вкотре піднімає питання щодо анонімних платформ.

"Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів. Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни", ‒ зазначила Ірина Верещук.

За її словами, якщо обмеження цих платформ потрібні для захисту життя людей та національної безпеки, то їх слід запровадити.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавців теракту завербували через Telegram. Він наголосив, що обставини цього теракту наразі повністю аналізуються. За словами президента, багато фактів уже встановлено. Президент доручив опрацювати комплекс заходів та відповідне реагування, які унеможливлять скоєння подібних злочинів у майбутньому.

І в унісон з куйлом працють його слуги...
23.02.2026 14:05 Відповісти
Ботва ви навіть і не палитеся..
23.02.2026 14:07 Відповісти
Он зверху вже двоє відпрацювало добову пайку, як оперативно, вьєтнамські боти.
23.02.2026 14:08 Відповісти
Давно пора.
23.02.2026 14:04 Відповісти
давно пора його заблокувати.
23.02.2026 14:05 Відповісти
Ботва ви навіть і не палитеся..
23.02.2026 14:07 Відповісти
Вбий себе, кацапідр 😁
23.02.2026 14:11 Відповісти
🤦🤦🤦🖕ти вже вбите давно
23.02.2026 14:12 Відповісти
Вася! А чому ботва, Пєтров?
23.02.2026 15:29 Відповісти
І в унісон з куйлом працють його слуги...
23.02.2026 14:05 Відповісти
Он зверху вже двоє відпрацювало добову пайку, як оперативно, вьєтнамські боти.
23.02.2026 14:08 Відповісти
Зелох має сидіти в тюрмі збудованій з кісток кацапів 😁
23.02.2026 14:12 Відповісти
де Ти читаі в моєму доаписі .про унісон.котрий малюєш сам???
23.02.2026 14:40 Відповісти
Виходить я невірно зрозумів чого саме стосується праця слуг. Перепрошую.
23.02.2026 14:45 Відповісти
Це все рівно як заблокувати комп'ютерні шутери тому що вони провокують на насилля і теракти.
23.02.2026 14:06 Відповісти
а заодно треба заборонити всі кухонні ножі бо ними також когось зарізати можна
23.02.2026 14:27 Відповісти
...і ножі і виделки - там взагалі після 2-х ударів 8 дирок !!!
23.02.2026 14:31 Відповісти
Мисль зрозуміла!
23.02.2026 15:33 Відповісти
ну з цим вже розібралися, не провокують . А тіліграм блокувати це тупо, ну якщо хоче якась тупа тварина заробити грошей, як оці, то чим заборона телеграму перешкодить їй через впн чи іншим чином туди зайти і з кацапами про щось домовитись, та ніяк. Є канали які треба просто блокувати щоб вони переставали існувати, але ж є купа каналів цікавих, що не мають ніякого відношення до політики, просто клуби по інтересах.
23.02.2026 17:42 Відповісти
Ну якщо тільки заговорили про блокування, то доведеться ще пережити десяток терактів, координованих з допомогою тєлєги, поки її повністю заблокують.
23.02.2026 14:07 Відповісти
Це потрібно робити негайно ...
23.02.2026 14:08 Відповісти
ага. запретите кирпичи! ими если по башке треснуть, убить можно. а еще карандаши. в ухо если ударить ими, тоже можно убить...
23.02.2026 14:09 Відповісти
Кацапів можна вбивати будь яким чином 👍
23.02.2026 14:13 Відповісти
амінь
23.02.2026 14:20 Відповісти
Можна ще унітази заборонити, бо сидячі на унітазі можна задрімати і звалитися на підлогу головою.
23.02.2026 14:38 Відповісти
А як цеглина з олівцями?! Шо с імі?! Нема прийома!😁
23.02.2026 15:38 Відповісти
Це не кацапія, вони тільки ануси собі можуть заблокувати
23.02.2026 14:14 Відповісти
Ти етнічний кацап з прізвищем на -ов, твій анус належить кадирівцям 🤣🤣🤣
23.02.2026 14:15 Відповісти
🖕🤦
23.02.2026 14:20 Відповісти
там мабуть гадості про найвеличнішого пишуть? ))
23.02.2026 14:15 Відповісти
Тут теж і що? Гебеграм кацапа дурова має бути заблоковано в усьому світі.
23.02.2026 14:17 Відповісти
потрібно і телефони заблокувати , бо через них теж іербують неслабо.
23.02.2026 14:16 Відповісти
Тотал контроль...
Так і сниться..
Цій обмеженій.
23.02.2026 14:17 Відповісти
Краще цій кацапській маріонетці Facebook обмежити.
Кілька років просиділа в нафталіні, краще б вже звідти не вилазила.
23.02.2026 14:38 Відповісти
як чому? на кацапстані вже зробили, а потужний не звик відставати!
23.02.2026 14:17 Відповісти
Кожен хто захищає гебеграм - кацапська шлюха ☝️❗️
23.02.2026 14:19 Відповісти
Кожен хто захищає Зе і його слуг - цапська підстилка!
24.02.2026 15:19 Відповісти
Ну ось і перше для чого був потрібен теракт - обмежити народу можливість через інтернет- спільноти координувати свої дії, як єдиного суверена влади в країні. Я вже передбачав, що наступний кроком буде офіційне перетворення правоохоронних органів в каральні щляхом наданням силовикам необмежених законами повноважень в т.ч. у використанні зброї. Головне правило слідчого - хочеш знайти злочинця, шукай хто отримає вигоду від злочину.
23.02.2026 14:22 Відповісти
Андрєйка, у світі багато каналів комунікації окрім гебеграму.
23.02.2026 14:23 Відповісти
"телеграму" " гебеграму" прикривають,(в тому числі і для того) щоб народ всія 3,14дерації ,не мав інформації з України ,про злочини їхнього кровопивці куйла .про геноцид українського народу про руйнуваняя, вчинені рашистськими злочинцями в Україні.Всі решту канали комунікації .в 3,14дерації практично гебня куйла прикрила...
23.02.2026 14:55 Відповісти
Тут розмова не про кацапердію, а перший світ в гебеграмі не сидить.
23.02.2026 15:01 Відповісти
По перше, негарно фамільярничати до незнайомих людей, тим більше, що набагато старших за вас, а по друге шахраї завжди роблять пробний, ніби незначних хід - схаває терпіла, підуть далі. Зелена шобла вже не раз обкатала цю технологію. Для прикладу, як це було зроблено з ЗСУ. Перший крок - в обгорці звільнення від кримінальної відповідальності цивільних, які стали на захист країни, протягнули закон 2124, яким надали імунітет всім без розбору командирам, в т.ч. недолугим і м'ясникам. Другий - ніби з благими намірами впорядкування бойових дій і для узаконення забезпечення добровольців на рівні ЗСУ, підпорядкували добровольчі формування тим командирам. І третій - прийняли закон 8271, яким заодно остаточно похєрили стандарти НАТО, про посилення відповідальності військових за невиконання наказу, навіть недолугого і смертельно-шкідливого. Всьо - кодло мародерів і саботажників закувало вільних, винахідливих, вмотивованих воїнів-патріотів в рабські кандали ще до кінця 22-року. Покажи слабкість і в потрібний для шобли час, вони заблокують тобі не лише гебеграм, а й взагалі інтернет з мобільним зв'язком відключать.
23.02.2026 15:20 Відповісти
Ультра-хуцпа прирівнювати закони про військових до месенжерів, яких купа. Ти працюєш на кацапів, андрєйка. В реальному житті тобі не жити взагалі, коли пащеку роззявиш
23.02.2026 15:25 Відповісти
Ооо. Пліснява зелена вилупилась. Це все ваше кодло на кацапів працює.
23.02.2026 15:44 Відповісти
Прєдвідєц і слідчий!🙄
23.02.2026 15:44 Відповісти
Боти від найвеличнішого пішли в атаку! Як би такі товариші були би на лбз то давним давно відвоювали би Донеччину!
23.02.2026 14:22 Відповісти
Я буду в загород-загоні гнати тебе, етнічну кацапсину на штурм 😁🖕
23.02.2026 14:24 Відповісти
🖕🤦
23.02.2026 14:26 Відповісти
"на площадкє танцевальной тридцять сьомий год!" )) серёжу кострікова вбити зосталось, як сигнал стартового пісталєтіка!
23.02.2026 14:26 Відповісти
"год" це година? бо в Україні те що у роССійській мові год це РІК!!!
23.02.2026 14:33 Відповісти
)) возьми с полочки пєчєнюшку!
23.02.2026 14:41 Відповісти
Мері попінс до побачення! Хай летить в своєму шатлі прямо на чонгар.
23.02.2026 14:28 Відповісти
Смішно спостерігати за захисниками телеграму, цю кацапську ху#ню закриють при будь-якому розкладі, це всього лиш діло часу. Ще декілька десятків українців відправляться на ПМП на цвинтар і все буде зроблено.
23.02.2026 14:28 Відповісти
Что закроют следующим? Или после закрытия телеги не будет тер.актов?
23.02.2026 14:58 Відповісти
Будуть але в 10 разів менше.
23.02.2026 15:02 Відповісти
"Виконавців теракту завербували через Telegram."

Цікаво, а раніше їх вербували за допомогою голубиної пошти чи як? Прокинулись ЗЕлені *****...

Ще в 2022-му потрібно було це зробити, але не ті у нас зараз при владі. Закриття "одноглазників" та "вконтачених" пережили ж якось. Зараз, про ці мережі ніхто навіть не згадує. Хоча, дехто (особливо упоротих) через vpn-и і досі там тирлуються.
А щоб два рази не вставати, закрити доступ ще й до китайської помийки Тік-Ток. )
23.02.2026 15:17 Відповісти
Влада ЗЕзидента продовжує, як робила це з 2019 року, копіювати закони та дії керівництва рашистів задля узурпації влади та протидії опозиції що викриває антиукраїнські дії цієї влади!!! Будья ка передача інформації ворогу здійснюється будь якою платформою соцмереж але саме https://web.telegram.org/ Telegram є місцем де є паритет між ворожими та патріотичними каналами і де викриваються у інтернетпросторі злочини проти України оперативно та без цензури з боку Банкової, де люди отримують швидко достовірну інформацію як про атаки рашистів по їх містам та селам, про зрадницкі дії Арахамії й Умерова на перемовинах з Московією, про те як спецоргани України дозволяють зрадникам та крадіям покидати нашу країну аби запобігти покарання, про нагадування як "слуги народу" й особисто Зеленський послаблювали Україну як економічно, так й у обороноспроможності ще задовго до повномасштабного нападу на неї з боку Москви так і зараз. Так, у https://web.telegram.org/ Telegram є багато ворожих ресурсів, аде їх не менше на наших вулицях, у телефонних розмовинах, у https://blog.whatsapp.com/whats-app-web?lang=uk WhatsApp, Viber і т.п., то може усе перекрити?! І що ми отримаємо врешті решт - узурпацію інформаційного поля нашою владою як це робиться у РФшї, Білорусі, КНР, КНДР, Ірані...! Прикриття якихось протиправних дій розмовами про "національну безпеку" завжди було виправданням деспотії проти демократії, що й стало "виправданням" московитів нападу на Україну!!!
23.02.2026 14:29 Відповісти
На ютюбі кацапів майже прижали, там краще
23.02.2026 14:32 Відповісти
І де ти це побачив?! Солов'їний послід, пропагандонські канали РФії що від НТВ, що від RT, що выд особистих Z-блогерів там почуваються вільно та продовжують розповсюджувати свою брехню без проблем. Навіть Піськов сам відкртито сказав що для розповсюдження їх "точки зору" на закордонну публіку у https://web.telegram.org/ Telegram в них проблем не має. АЛЕ якщо й ми будемо чинити як Московія, то точка зору українців точно не буде знаходити закордонних сдухачі й в самій Україні "зеленим" стане ще легше нав'язувати свої ідеї бо, як вони пересвідчились, їх "Єдині новини", на котрі витрачаються мільярди гривень замість того щоб йти на оборону, вже не мають впливу бо є той самий https://web.telegram.org/ Telegram котрий вони бажають закрити за прикладом тих самих РАШИСТІВ!!!
23.02.2026 14:44 Відповісти
На порядок менше ніж у гебеграмі.
23.02.2026 14:54 Відповісти
Дай но статистику, бо ВІЗУАЛЬНО я цього не побачив. Навіть вже задовбала реклама на роССійській мові в YouTube котра точно не повинна з'являтись на просторах України але чомусь є. Для перевірки можеш у пошуку набрати рашистських брехунів й YouTube надасьть тобі до них вільний доступ навіть без VPN!!! На жаль я знаю про що кажу.
23.02.2026 16:03 Відповісти
Звісно, у всіх бідах винен ТГ...
"Хто всравсь? Невістка!"
23.02.2026 14:40 Відповісти
Все що вільно і безконтрольно завжди небезпечно для влади. У Європі це давно зрозуміли і борються з цим.
23.02.2026 14:42 Відповісти
Якщо ти так впевненно кажеш про "боротьбу" ЄС проти свободи слову то наведи РЕАЛЬНІ приклади із підтвердженням а не кидайся словами як брехливі рашисті та МАГІвці!!! Бо саме відверта брехня та бездоказовими звинуваченнями є фундаментом рашизстів та трампістів! Відправити !!
23.02.2026 14:50 Відповісти
Запитайте у Маска про свободу слова в Європі.
23.02.2026 14:58 Відповісти
А що, Маск, прибічник МАГА та зігів, став "експертом" з питань свободи слова у ЄС?! До того ж це ти а не він написав то навчись відповідати за СВОЇ СЛОВА а не перекидати відповідальність на інших, тож НЕ БРЕШИ і не будеш притягатись до відповідальності за брехню!!!
23.02.2026 15:12 Відповісти
ЗЕлені потвори,а ви пам'ятаєте що Порошенко закликав прикрити Телеграм.Вас сук,поки "півень" в жопу не клюне ви не зробите,тим паче що це ж пропозиція від Пороха.Западло?
23.02.2026 14:57 Відповісти
Нагадай "Шевченко" коли це Поршенко закликав "прикрити" https://web.telegram.org/ Telegram?! Ох й любите ви чи то "зелені" чи то рашистські потвори відверто брехати як заповідав Геббельс!
23.02.2026 15:14 Відповісти
О, знайшов емоційне висловлювання Порошенко стосовно "заборони" Телеграмм після вбивства порубія наприкінці 2025 року - "«Сьогодні нам треба не просто говорити, а й діяти. Правоохоронні органи довели, що вбивство було організовано через мережу Телеграм, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі - заборонити Телеграм в Україні вже і зараз». Зрозуміло що це було продиктовано емоціями через "виправдання" своєї неспроможності запобігти цьому злочену саме через спілкування цією соцмережею. І ОДРАЗУ ЗНАЙШОВ ЯК АКТИВНО "ЗЕЛЕНІ" ТОДІ ОДРАЗУ ЙОГО ЗА ЦЕ ЗАЦЬКУВАЛИ Й ДУЖЕ МАСОВАНО. То що ж сталося "слуги", що сталося, вирішили із ним погодитись?! Що ж ви такі нестійкі?! То може досить вже фейково вводити санкції проти Пороха якщо він "правий" був?!
23.02.2026 15:30 Відповісти
тут розмова про те,що в Україні ,влада копіює дії куйла в 3,14дерації, що може бути ознакою інтересу гебні...
23.02.2026 15:03 Відповісти
І про це теж, бо будь хто бажаючий узурпації влади завжди діє згідно правил котрі були й у Єгипті, й у Римській імперії, й в Муссоліні, й в Гітлера, й в Сталіна, й в Мао, й в Іятоли й т.д..... а зараз в Путіна та Лукашенко із Орбаном!!!!
23.02.2026 15:17 Відповісти
А в нас як?
23.02.2026 15:37 Відповісти
Так само, бо ЗЕлене ЧМО підтримане недоумками що повелись на серіал "Слуга народу" й переплутали життя із фільмом завжди мріяв про узурпацію влади. Єдине АЛЕ - він надто ссикливий що робити це відверто й тому не наважуюється на відкриті дії, з іншого боку скидати його зараз силою це підігравання Кремлю, що й зупиняє українців від будь якої революції в Україні котрої так бажають рашисти. Тож військовий стан ЗЕзимденту дійсно на користь, АЛЕ, знов таки, не він є винуватцем його впровадження, а )(уйло з його війною проти України!!!
23.02.2026 15:54 Відповісти
а ви замітили що зелень діє в унісон з ****** путіном ? тут навіть сумніву нема.
23.02.2026 15:18 Відповісти
На московии это недавно провернули, агентура путина в Украине получила приказ синхронизироваться.
23.02.2026 15:18 Відповісти
Москалі на вайбер перейдуть.Що то хіба проблема? Все блокувати?І найголовніше мщо ці хто за заборону,пишуть це в тому ж телеграмі.
23.02.2026 15:21 Відповісти
Вайбер зроблений білорусами, тік-ток китайцями. Так, все це лайно блокувати.
23.02.2026 15:27 Відповісти
Вайбер не належить білорусам.Сидіти і дивитися Маратон.А москалі і в інших месенджерах знайдуть лазівки.
23.02.2026 15:35 Відповісти
Дубль: Viber Media була заснована у 2010 році в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B2 Тель-Авіві Тальмоном Марко та Ігорем Магазинніком, які є друзями з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E Армії оборони Ізраїлю, де вони були головними офіцерами з інформації. Тальмон Марко хотів створити зручний спосіб для спілкування зі своєю дівчиною. Тальмон жив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку, а його наречена - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 Гонконзі, спілкуватися телефоном коштувало дорого. Разом з Марко над застосунком працював ізраїльський розробник російського походження https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1 Ігор Магазиннікhttps://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Magazinnik [en] з Нижнього Новгорода йому було 16 років коли із батьками виїхав до Ізраїлю) Невдовзі до компанії також приєдналися Сані Маролі та Офер Смоха. ТЕ ЩО ДЕЯКІ СЕРВЕРИ ЦЬОГО ДОДАТКУ БУЛИ ДЕЯКИЙ ЧАС РОЗТАШОВАНІ У БІЛОРУСІ ЗОВСІМ НЕ РОБИТЬ ЙОГО "БІЛОРУСЬКИМ", ПРОСТО ТАМ БУЛО ДЕШЕВШЕ!!!
23.02.2026 15:40 Відповісти
Про те, на росіссі закриють Телеграм, то хня повна. ФСБ РФії як працювало там, так і буде працювати надалі, а от деяку частину частину "мешканців України" (бо українцями або громадянами України їх називати, язик не повертається) треба відгородити від цього фсб-шного впливу. Зробити це на 100% все одно неможливо, але робити треба. На черзі Тік-Ток. А потім і VPN-и.
Шкода лише, що це звучить з вуст ЗЕленої влади лише через 4 роки повномасштабної війни... (

П.С. На рахунок "мавпування" кацапів. Може хтось мені розповість про "мангали" на танках, fpv-дрони на скловолокні та антидронові сітки над дорогами? Це ще досі когось смішить?
23.02.2026 15:34 Відповісти
23.02.2026 15:35 Відповісти
А ще вербувальники дихають повітрям і розмовляють словами, можливо, навіть укараїнськими.
Запрєтіть!
23.02.2026 15:38 Відповісти
Вони й дихають, й розмовляють у БУДЬ ЯКОМУ застосунку окрім Телеграмм і знайдуть безліч способів спілкуватись й надалі навіть при умові його блокування котре НІЧОГО НЕ ВИРІШИТЬ, а заборона Телеграмм це все одно зо заборона ножів котрими як ріжуть їжу так й горлянки. А от оперативність інформації, особливо незручної для влади, точно від цього постраждає. Як кажуть - не варто разом із водою виплескувати дитину, бо воді байдуже, а от дитина загине!!!
23.02.2026 15:47 Відповісти
Транслейт назви: в ОП заверещала верещук.
23.02.2026 16:20 Відповісти
в телеграмі пишуть що думають про зе4мо, а он ранімий.....
23.02.2026 16:41 Відповісти

