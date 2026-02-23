Теракт у Львові: підозрювану відправили під арешт на 2 місяці без права внесення застави

Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід 33-річній Ірині Саветіній, яку підозрюють у причетності до вибухів у Львові, внаслідок яких загинула поліцейська, а понад 20 осіб дістали поранення.

Про це повідомили Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Її взято під арешт без можливості застави на два місяці.

Адвоката підозрюваній запропонувало обвинувачення. Перед початком засідання вона сказала, що шкодує про вчинене та що не знала, що це була вибухівка і що її вчинок матиме такі наслідки.

За словами жінки, в неї був куратор, який пообіцяв за виконання завдання 2 тисячі доларів.

Дії Саветіної кваліфікують як теракт, що спричинив загибель людини (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України) та незаконне поводження зі зброєю (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

