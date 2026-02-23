Теракт у Львові: підозрювану відправили під арешт на 2 місяці без права внесення застави

Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід 33-річній Ірині Саветіній, яку підозрюють у причетності до вибухів у Львові, внаслідок яких загинула поліцейська, а понад 20 осіб дістали поранення.

Про це повідомили Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Її взято під арешт без можливості застави на два місяці. 

Адвоката підозрюваній запропонувало обвинувачення. Перед початком засідання вона сказала, що шкодує про вчинене та що не знала, що це була вибухівка і що її вчинок матиме такі наслідки.

За словами жінки, в неї був куратор, який пообіцяв за виконання завдання 2 тисячі доларів.

Дії Саветіної кваліфікують як теракт, що спричинив загибель людини (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України) та незаконне поводження зі зброєю (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Топ коментарі
+11
зеленське племя ...
показати весь коментар
23.02.2026 16:34 Відповісти
+11
у 33 роки навіть у тупої курки повинні бути мізки
показати весь коментар
23.02.2026 16:39 Відповісти
+7
Прости господі, просто, а не людина. Сама зробила вибухівку, сама заклала "я не знала".
показати весь коментар
23.02.2026 16:38 Відповісти
зеленське племя ...
23.02.2026 16:34 Відповісти
Саветіна
23.02.2026 16:39 Відповісти
телеграмна московитка
23.02.2026 16:36 Відповісти
Чим воно думало...
23.02.2026 16:43 Відповісти
🤡🤡🤡
23.02.2026 16:36 Відповісти
Прости господі, просто, а не людина. Сама зробила вибухівку, сама заклала "я не знала".
23.02.2026 16:38 Відповісти
у 33 роки навіть у тупої курки повинні бути мізки
23.02.2026 16:39 Відповісти
а що з підозрюваним у вбивстві фаріон?
як справи з вбивством парубія?
як, взагалі справи, зі всіма резонансними вбивствами?
чого чекаєте?
зміни керівництва країни?
народного повстання?
тилові ментівськи гниди, як ніхто проявився під час війни!!!
не уявляю, як будуть співіснувати воїни поліцейські та тилові щури в одному органі....
23.02.2026 16:40 Відповісти
підозрюваний в вбивстві Фаріон - за гратами
23.02.2026 16:42 Відповісти
докази будуть?
відкритий суд?
бо, за гратами багато хто......

чи як завжди?
терміново спіймали цапа відбувайла, але що не ліпиться довге з полосатим.
23.02.2026 16:45 Відповісти
Что там с пулей? Нашли? Так быстро похоронили, что даже пулю не извлекли?
23.02.2026 16:54 Відповісти
І вбивця Парубія за гратами. Ви якось не слідкуєте, за розслідуваннями після першої статті.
23.02.2026 16:43 Відповісти
а, ті хто планував 974 замахів на смарагдо яйцевого теж за гратами?
оце, я розумію.
всі за гратами, але нічого не відбувається.
а, ні!
правильні люди не за гратами.
23.02.2026 16:50 Відповісти
звертайтеся за коментарями до адвокатів підозрюваних і до прокурорів, чи ви в тут хочте це знайти?
23.02.2026 18:17 Відповісти
афігєть!
а, ви тут до чого?
видавати поради, на які всім насрати?
23.02.2026 18:20 Відповісти
чого ти срач розводиш? Таке життєве кредо чи тобі за це платять?
23.02.2026 19:31 Відповісти
Де титаких слів набрався, кредо?
І не треба заглядати у рота.
Все, що заробляю, все моє!
23.02.2026 20:34 Відповісти
Тебе що у гуглі забанили, чи вони зобов'язані особисто тобі доповідати.
23.02.2026 16:45 Відповісти
звісно, не забанили!
але, не можу пробитися, бо там всюду твоє рило.
23.02.2026 16:48 Відповісти
Пігулки приймай, може допоможе
23.02.2026 16:49 Відповісти
пігулки допоможуть обійти тебе в черзі на гугл?
23.02.2026 16:52 Відповісти
4 роки великої війни, а ці ідіоти продажні й досі не второпають, хто і для чого їх використовує.
Я не знала... я ж не думала...
Капець!
23.02.2026 16:41 Відповісти
нарешті, я побачив глядача бидло марафону.
ви дійсно вірите, що якась бомжиха може вчинити таку сраку?
хммм....
а, як що за справу візьмуться профі?
23.02.2026 16:47 Відповісти
На бомжиху правда не похожа. Достаточно ухоженные руки, ногти, причёска, следы макияжа, питается вроде нормально,
23.02.2026 17:01 Відповісти
напам'ятаю про "вбивцю" стерненка.
сценаристи 95 кварталу саме так бачать бамжих в україні.
треба картинка? тримайте!
23.02.2026 17:04 Відповісти
Та я в курсе. От этой барышни, как по мне, чем-то ментовским тхнёт.
23.02.2026 17:09 Відповісти
всё она знала, просто не думала что её словят/вычислят
23.02.2026 17:26 Відповісти
Ось так паскуда і здохнеш в тюрязі , чи має право на існуваня ця істота ?
23.02.2026 17:40 Відповісти
сексоти не здихають у тюрягах!
23.02.2026 17:51 Відповісти
По лицу-типичная представительница зе-быдло.....тупая,злобная
23.02.2026 17:53 Відповісти
Це якась циганка яка за три рублі продалася кацапстану організувавши той теракт!
23.02.2026 18:20 Відповісти
Цікаво - ходила в ФСБешну "церкву"?
23.02.2026 18:37 Відповісти
мені особисто цікаво хто здійснив хибний виклик на 102 про крадіжку в магазині? Якщо ця курва то тут взагалі ніяких питань
23.02.2026 19:32 Відповісти
 
 