Теракт у Львові: 12 людей залишаються в лікарнях
Станом на ранок 23 лютого у лікарнях Львова залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок нічного теракту. Частина пацієнтів перебуває у важкому стані, лікарі продовжують надавати необхідну допомогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DailyLviv.com, про це повідомила пресслужба ЛМР.
12 постраждалих перебувають у лікарнях
Так, у лікарні святого Луки двоє постраждалих із травмами середньої тяжкості проходять лікування у хірургічному відділенні. Стан пацієнтів стабільний.
Троє найтяжчих пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан — важкий. Напередодні пацієнтам провели складні оперативні втручання у зв’язку з мінно-вибуховими травмами та провели інші невідкладні хірургічні процедури. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя та цілодобово моніторять стан цих пацієнтів.
Ще 7 постраждалих перебувають на лікуванні у профільних відділеннях.
11 постраждалих - на амбулаторному лікуванні
Водночас 11 постраждалих отримали всю необхідну медичну допомогу та були скеровані на амбулаторне лікування. Їхній стан задовільний і не потребує госпіталізації.
Зазначається, що медики забезпечені всім необхідним для надання допомоги постраждалим.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
В Україні потрібен месенжер без прив'язки до номера, щоб не купували бази діючих номерів.
Але! відео закладки ні на які думки не наводить? Щоб то робити під камеру і ніякої реакції?!
От кому, для чого ті камери, то відеоспостереження, якщо на них ніхто уваги не звертає. А в нас війна, якщо хтось забув...
То ж не тільки онлайн дивитись треба, щоб очі вилазили. Та ж є купа! програм, що то відео аналізують і ідентифікують небезпеку: час, обставини, кількість осіб, дії...
І ніхрена, тупа байдужість...
