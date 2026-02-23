УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13967 відвідувачів онлайн
Новини Теракти спецслужб РФ в Україні Теракт у Львові
2 021 11

Теракт у Львові: 12 людей залишаються в лікарнях

теракт у Львові

Станом на ранок 23 лютого у лікарнях Львова залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок нічного теракту. Частина пацієнтів перебуває у важкому стані, лікарі продовжують надавати необхідну допомогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DailyLviv.com, про це повідомила пресслужба ЛМР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

12 постраждалих перебувають у лікарнях

Так, у лікарні святого Луки двоє постраждалих із травмами середньої тяжкості проходять лікування у хірургічному відділенні. Стан пацієнтів стабільний.

Троє найтяжчих пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан — важкий. Напередодні пацієнтам провели складні оперативні втручання у зв’язку з мінно-вибуховими травмами та провели інші невідкладні хірургічні процедури. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя та цілодобово моніторять стан цих пацієнтів.

Також читайте: Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження телеграм після теракту у Львові

Ще 7 постраждалих перебувають на лікуванні у профільних відділеннях.

11 постраждалих - на амбулаторному лікуванні

Водночас 11 постраждалих отримали всю необхідну медичну допомогу та були скеровані на амбулаторне лікування. Їхній стан задовільний і не потребує госпіталізації.

Зазначається, що медики забезпечені всім необхідним для надання допомоги постраждалим.

Читайте: Теракт у Львові: затриманій жінці повідомили про підозру за двома статтями

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Автор: 

Львів (3285) теракт (1165) лікування (605) Львівська область (2793) Львівський район (274)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Закриють "тєлєґу" - пропозиції "легких заробітків" переберуться до "воцапу".
показати весь коментар
23.02.2026 11:47 Відповісти
+4
Не обов'язково закривати, потрібно всі спецслужби, які займаються протидією злочинів в кіберпросторі орієнтувати на виявлення вербовщиків з Параші, а не постійним слуханням опозиційних політиків і детективів НАБУ та працівників САП.
показати весь коментар
23.02.2026 11:57 Відповісти
+4
Краще заборонити мобільні телефони. Гулять так гулять!
А ще друкарські машинки, комп'ютери та радіоприймачі!
показати весь коментар
23.02.2026 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закрийте телеграм.
показати весь коментар
23.02.2026 11:43 Відповісти
Закриють "тєлєґу" - пропозиції "легких заробітків" переберуться до "воцапу".
показати весь коментар
23.02.2026 11:47 Відповісти
І все одно їх стане на порядки менше.
В Україні потрібен месенжер без прив'язки до номера, щоб не купували бази діючих номерів.
показати весь коментар
23.02.2026 11:49 Відповісти
Закрити телеграм можна. Та й взагалі Інтернет можна відключити.
Але! відео закладки ні на які думки не наводить? Щоб то робити під камеру і ніякої реакції?!
От кому, для чого ті камери, то відеоспостереження, якщо на них ніхто уваги не звертає. А в нас війна, якщо хтось забув...
То ж не тільки онлайн дивитись треба, щоб очі вилазили. Та ж є купа! програм, що то відео аналізують і ідентифікують небезпеку: час, обставини, кількість осіб, дії...
І ніхрена, тупа байдужість...
показати весь коментар
23.02.2026 12:07 Відповісти
А вербовать будут в чатах на Порнохабе.
Кстати Гиркин вел переписку на антикварном форуме
показати весь коментар
23.02.2026 13:01 Відповісти
Не обов'язково закривати, потрібно всі спецслужби, які займаються протидією злочинів в кіберпросторі орієнтувати на виявлення вербовщиків з Параші, а не постійним слуханням опозиційних політиків і детективів НАБУ та працівників САП.
показати весь коментар
23.02.2026 11:57 Відповісти
Телеграм, як руссоловка...найпростіший спосіб виявити російських шпигунів...
показати весь коментар
23.02.2026 12:20 Відповісти
Там мають сидіти день і ніч наші спецслужби і виявляти ідіотів, які приймають пропозиції кцапів та здійснюють теракти.
показати весь коментар
23.02.2026 12:44 Відповісти
Дати об'яву...на пів ставки...бажаючих багато знайдеться.
показати весь коментар
23.02.2026 15:42 Відповісти
Краще заборонити мобільні телефони. Гулять так гулять!
А ще друкарські машинки, комп'ютери та радіоприймачі!
показати весь коментар
23.02.2026 12:11 Відповісти
Кожен хто проти закриття тг - допомогає кацапам робити теракти, свідомо або ні. Всі ваші аргументи ведуть до нових терактів.
показати весь коментар
23.02.2026 12:12 Відповісти
 
 