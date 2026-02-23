Теракт у Львові: 12 людей залишаються в лікарнях

Станом на ранок 23 лютого у лікарнях Львова залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок нічного теракту. Частина пацієнтів перебуває у важкому стані, лікарі продовжують надавати необхідну допомогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DailyLviv.com, про це повідомила пресслужба ЛМР.

12 постраждалих перебувають у лікарнях

Так, у лікарні святого Луки двоє постраждалих із травмами середньої тяжкості проходять лікування у хірургічному відділенні. Стан пацієнтів стабільний.

Троє найтяжчих пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан — важкий. Напередодні пацієнтам провели складні оперативні втручання у зв’язку з мінно-вибуховими травмами та провели інші невідкладні хірургічні процедури. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя та цілодобово моніторять стан цих пацієнтів.

Ще 7 постраждалих перебувають на лікуванні у профільних відділеннях.

11 постраждалих - на амбулаторному лікуванні

Водночас 11 постраждалих отримали всю необхідну медичну допомогу та були скеровані на амбулаторне лікування. Їхній стан задовільний і не потребує госпіталізації.

Зазначається, що медики забезпечені всім необхідним для надання допомоги постраждалим.

