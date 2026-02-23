РУС
Теракт во Львове: 12 человек остаются в больницах

теракт во Львове

По состоянию на утро 23 февраля в больницах Львова остаются 12 человек, пострадавших в результате ночного теракта. Часть пациентов находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают оказывать необходимую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DailyLviv.com, об этом сообщила пресс-служба ЛГС.

12 пострадавших находятся в больницах

Так, в больнице святого Луки двое пострадавших с травмами средней тяжести проходят лечение в хирургическом отделении. Состояние пациентов стабильное.

Трое самых тяжелых пациентов находятся в отделении интенсивной терапии больницы святого Пантелеймона. Их состояние — тяжелое. Накануне пациентам провели сложные оперативные вмешательства в связи с минно-взрывными травмами и провели другие неотложные хирургические процедуры. Врачи продолжают бороться за их жизнь и круглосуточно мониторят состояние этих пациентов.

Еще 7 пострадавших находятся на лечении в профильных отделениях.

11 пострадавших - на амбулаторном лечении

В то же время 11 пострадавших получили всю необходимую медицинскую помощь и были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние удовлетворительное и не требует госпитализации.

Отмечается, что медики обеспечены всем необходимым для оказания помощи пострадавшим.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Львов (377) теракт (266) лечение (42) Львовская область (483) Львовский район (179)
Топ комментарии
+7
Закриють "тєлєґу" - пропозиції "легких заробітків" переберуться до "воцапу".
показать весь комментарий
23.02.2026 11:47 Ответить
+4
Не обов'язково закривати, потрібно всі спецслужби, які займаються протидією злочинів в кіберпросторі орієнтувати на виявлення вербовщиків з Параші, а не постійним слуханням опозиційних політиків і детективів НАБУ та працівників САП.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:57 Ответить
+4
Краще заборонити мобільні телефони. Гулять так гулять!
А ще друкарські машинки, комп'ютери та радіоприймачі!
показать весь комментарий
23.02.2026 12:11 Ответить
Закрийте телеграм.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:43 Ответить
Закриють "тєлєґу" - пропозиції "легких заробітків" переберуться до "воцапу".
показать весь комментарий
23.02.2026 11:47 Ответить
І все одно їх стане на порядки менше.
В Україні потрібен месенжер без прив'язки до номера, щоб не купували бази діючих номерів.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:49 Ответить
Закрити телеграм можна. Та й взагалі Інтернет можна відключити.
Але! відео закладки ні на які думки не наводить? Щоб то робити під камеру і ніякої реакції?!
От кому, для чого ті камери, то відеоспостереження, якщо на них ніхто уваги не звертає. А в нас війна, якщо хтось забув...
То ж не тільки онлайн дивитись треба, щоб очі вилазили. Та ж є купа! програм, що то відео аналізують і ідентифікують небезпеку: час, обставини, кількість осіб, дії...
І ніхрена, тупа байдужість...
показать весь комментарий
23.02.2026 12:07 Ответить
А вербовать будут в чатах на Порнохабе.
Кстати Гиркин вел переписку на антикварном форуме
показать весь комментарий
23.02.2026 13:01 Ответить
Не обов'язково закривати, потрібно всі спецслужби, які займаються протидією злочинів в кіберпросторі орієнтувати на виявлення вербовщиків з Параші, а не постійним слуханням опозиційних політиків і детективів НАБУ та працівників САП.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:57 Ответить
Телеграм, як руссоловка...найпростіший спосіб виявити російських шпигунів...
показать весь комментарий
23.02.2026 12:20 Ответить
Там мають сидіти день і ніч наші спецслужби і виявляти ідіотів, які приймають пропозиції кцапів та здійснюють теракти.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:44 Ответить
Дати об'яву...на пів ставки...бажаючих багато знайдеться.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:42 Ответить
Краще заборонити мобільні телефони. Гулять так гулять!
А ще друкарські машинки, комп'ютери та радіоприймачі!
показать весь комментарий
23.02.2026 12:11 Ответить
Кожен хто проти закриття тг - допомогає кацапам робити теракти, свідомо або ні. Всі ваші аргументи ведуть до нових терактів.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:12 Ответить
 
 