Теракт во Львове: 12 человек остаются в больницах
По состоянию на утро 23 февраля в больницах Львова остаются 12 человек, пострадавших в результате ночного теракта. Часть пациентов находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают оказывать необходимую помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DailyLviv.com, об этом сообщила пресс-служба ЛГС.
12 пострадавших находятся в больницах
Так, в больнице святого Луки двое пострадавших с травмами средней тяжести проходят лечение в хирургическом отделении. Состояние пациентов стабильное.
Трое самых тяжелых пациентов находятся в отделении интенсивной терапии больницы святого Пантелеймона. Их состояние — тяжелое. Накануне пациентам провели сложные оперативные вмешательства в связи с минно-взрывными травмами и провели другие неотложные хирургические процедуры. Врачи продолжают бороться за их жизнь и круглосуточно мониторят состояние этих пациентов.
Еще 7 пострадавших находятся на лечении в профильных отделениях.
11 пострадавших - на амбулаторном лечении
В то же время 11 пострадавших получили всю необходимую медицинскую помощь и были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние удовлетворительное и не требует госпитализации.
Отмечается, что медики обеспечены всем необходимым для оказания помощи пострадавшим.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
