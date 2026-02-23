Теракт во Львове: 12 человек остаются в больницах

По состоянию на утро 23 февраля в больницах Львова остаются 12 человек, пострадавших в результате ночного теракта. Часть пациентов находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают оказывать необходимую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DailyLviv.com, об этом сообщила пресс-служба ЛГС.

12 пострадавших находятся в больницах

Так, в больнице святого Луки двое пострадавших с травмами средней тяжести проходят лечение в хирургическом отделении. Состояние пациентов стабильное.

Трое самых тяжелых пациентов находятся в отделении интенсивной терапии больницы святого Пантелеймона. Их состояние — тяжелое. Накануне пациентам провели сложные оперативные вмешательства в связи с минно-взрывными травмами и провели другие неотложные хирургические процедуры. Врачи продолжают бороться за их жизнь и круглосуточно мониторят состояние этих пациентов.

Еще 7 пострадавших находятся на лечении в профильных отделениях.

11 пострадавших - на амбулаторном лечении

В то же время 11 пострадавших получили всю необходимую медицинскую помощь и были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние удовлетворительное и не требует госпитализации.

Отмечается, что медики обеспечены всем необходимым для оказания помощи пострадавшим.

Что предшествовало?