Заместитель руководителя ОП Верещук инициирует ограничение Telegram после теракта во Львове

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук предлагает ограничить работу Телеграма после теракта во Львове.

Об этом она написала в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Верещук предлагает ограничить Telegram

Она подчеркнула, что этот инцидент - очередное напоминание о необходимости подумать о функционировании этой и других анонимных платформ во время войны.





"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", - отметила Верещук.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что исполнители теракта были завербованы через Telegram.

РФ собирается и в дальнейшем осуществлять нападения

Кроме того, Зеленский добавил, что "нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу".

"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей", - подчеркнул глава государства.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что 12 человек, пострадавших от теракта во Львове, находятся в больницах, двое из них - в очень тяжелом состоянии.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

