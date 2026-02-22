Заместитель руководителя ОП Верещук инициирует ограничение Telegram после теракта во Львове
Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук предлагает ограничить работу Телеграма после теракта во Львове.
Об этом она написала в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Верещук предлагает ограничить Telegram
Она подчеркнула, что этот инцидент - очередное напоминание о необходимости подумать о функционировании этой и других анонимных платформ во время войны.
"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", - отметила Верещук.
Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что исполнители теракта были завербованы через Telegram.
РФ собирается и в дальнейшем осуществлять нападения
Кроме того, Зеленский добавил, что "нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу".
"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей", - подчеркнул глава государства.
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что 12 человек, пострадавших от теракта во Львове, находятся в больницах, двое из них - в очень тяжелом состоянии.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
мабуть центрОві Слуги Безтурботного Урода бояться, що вона одразу здасть Найвеличнівшивого та його банду ефективних мародерів-зрадників?..
Отакої! Телеграм винуватий. Всіх опозиціонерів, "не своїх", журналістів і... прослуховують-могіторять, а для агентури "вух" не стає ?
А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...
Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.
І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...
А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.
Взагалі, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.