5 793 110

Заместитель руководителя ОП Верещук инициирует ограничение Telegram после теракта во Львове

Верещук предлагает ограничить интернет в Украине

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук предлагает ограничить работу Телеграма после теракта во Львове.

Об этом она написала в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Верещук предлагает ограничить Telegram

Она подчеркнула, что этот инцидент - очередное напоминание о необходимости подумать о функционировании этой и других анонимных платформ во время войны.

"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", - отметила Верещук.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что исполнители теракта были завербованы через Telegram.

Читайте также: Теракт во Львове: погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

РФ собирается и в дальнейшем осуществлять нападения

Кроме того, Зеленский добавил, что "нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу".

"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей", - подчеркнул глава государства.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что 12 человек, пострадавших от теракта во Львове, находятся в больницах, двое из них - в очень тяжелом состоянии.

Читайте также: После теракта во Львове задержаны несколько человек, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Смотрите также: Есть все основания считать, что теракт во Львове выполнен по заказу России, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (1347) Львов (369) теракт (257) Львовская область (477) Львовский район (172)
Топ комментарии
+53
22.02.2026 21:51 Ответить
22.02.2026 21:51 Ответить
+45
потужно. ще потрібно гугл та ютуб заборонити , щоб було все як у кацапстані
22.02.2026 21:48 Ответить
22.02.2026 21:48 Ответить
+37
Тобто "лідер світу" не буде викладати щоденні відео на своєму офіційному ТГ каналі?)
22.02.2026 21:47 Ответить
22.02.2026 21:47 Ответить
тупість і не компетентність.......
23.02.2026 04:23 Ответить
Чому у нового керівника ОП старі заступники???
23.02.2026 04:36 Ответить
Чому ця гнида досі не в буцигарні???😡😡😡😡😡
23.02.2026 07:56 Ответить
Вона поки що на курсах койки і життя.
23.02.2026 08:01 Ответить
Верной дорогой идёте товарищ Верещук,а ту цих гречкосіїв та потрібно так гайки закручувати що б аж не могли пискнути,ще панщину введіть і буде збс
23.02.2026 07:58 Ответить
чому ця безпринципна зеленська хвойда, тупорила зрадниця-мародерка, досі не у СІЗО СБУ, за усЕ?...
мабуть центрОві Слуги Безтурботного Урода бояться, що вона одразу здасть Найвеличнівшивого та його банду ефективних мародерів-зрадників?..
23.02.2026 07:59 Ответить
Так цей теракт був скоєний, щоб обмежити права українців. Бо ця стара кошолка є рупором зелених ліквідаторів.
23.02.2026 08:32 Ответить
Ти краще своє ****** скотчем заклей .
23.02.2026 08:59 Ответить
Зе збирається під своїм дахом все зелайно
23.02.2026 09:04 Ответить
Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження Tелеграм після теракту у Львові.

Отакої! Телеграм винуватий. Всіх опозиціонерів, "не своїх", журналістів і... прослуховують-могіторять, а для агентури "вух" не стає ?

А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...

Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.

І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...

А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.

Взагалі, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
23.02.2026 09:33 Ответить
