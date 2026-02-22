Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження телеграм після теракту у Львові

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук пропонує обмежити роботу тeлеграм після теракту у Львові.

Про це вона написала у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Верещук пропонує обмежити телеграм

Вона наголосила, що цей інцидент — чергове нагадування подумати про функціонування цієї та інших анонімних платформ під час війни.





"Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що виконавці теракту були завербовані через Telegram.

Читайте також: Теракт у Львові: загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

РФ збирається й надалі здійснювати напади

Крім того, Зеленський додав, що "потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу".

"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", - наголосив глава держави.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що 12 людей постраждалих від теракту у Львові перебувають у лікарнях, двоє з них - у дуже важкому стані.

Читайте також: Після теракту у Львові затримано кілька осіб, - Зеленський

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Дивіться також: Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко. ФОТОрепортаж