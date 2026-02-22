Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження телеграм після теракту у Львові

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук пропонує обмежити роботу тeлеграм після теракту у Львові.

Про це вона написала у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що цей інцидент — чергове нагадування подумати про функціонування цієї та інших анонімних платформ під час війни.

"Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що виконавці теракту були завербовані через Telegram.

РФ збирається й надалі здійснювати напади

Крім того, Зеленський додав, що "потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу".

"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", - наголосив глава держави.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що 12 людей постраждалих від теракту у Львові перебувають у лікарнях, двоє з них - у дуже важкому стані.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Топ коментарі
22.02.2026 21:51 Відповісти
потужно. ще потрібно гугл та ютуб заборонити , щоб було все як у кацапстані
22.02.2026 21:48 Відповісти
Тобто "лідер світу" не буде викладати щоденні відео на своєму офіційному ТГ каналі?)
22.02.2026 21:47 Відповісти
Чому тільки Телеграм, забороніть взагалі інтернет, залиште тільки телемарафон....
23.02.2026 02:05 Відповісти
Хочуть закрутити гайки мудрому наріду...
23.02.2026 02:12 Відповісти
Взагалі то Х...закривати Телєгу не збирається, слухання відклали на травень. Нічим замінити.
23.02.2026 03:20 Відповісти
тупість і не компетентність.......
23.02.2026 04:23 Відповісти
Чому у нового керівника ОП старі заступники???
23.02.2026 04:36 Відповісти
Чому ця гнида досі не в буцигарні???😡😡😡😡😡
23.02.2026 07:56 Відповісти
Вона поки що на курсах койки і життя.
23.02.2026 08:01 Відповісти
...та пише мемуари про то, як з крисчанами "родинні" зв'язки налагоджувала.
23.02.2026 15:26 Відповісти
Верной дорогой идёте товарищ Верещук,а ту цих гречкосіїв та потрібно так гайки закручувати що б аж не могли пискнути,ще панщину введіть і буде збс
23.02.2026 07:58 Відповісти
чому ця безпринципна зеленська хвойда, тупорила зрадниця-мародерка, досі не у СІЗО СБУ, за усЕ?...
мабуть центрОві Слуги Безтурботного Урода бояться, що вона одразу здасть Найвеличнівшивого та його банду ефективних мародерів-зрадників?..
23.02.2026 07:59 Відповісти
Так цей теракт був скоєний, щоб обмежити права українців. Бо ця стара кошолка є рупором зелених ліквідаторів.
23.02.2026 08:32 Відповісти
Ти краще своє ****** скотчем заклей .
23.02.2026 08:59 Відповісти
Зе збирається під своїм дахом все зелайно
23.02.2026 09:04 Відповісти
Отакої! Телеграм винуватий. Всіх опозиціонерів, "не своїх", журналістів і... прослуховують-могіторять, а для агентури "вух" не стає ?

А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...

Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.

І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...

А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.

Взагалі, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
23.02.2026 09:33 Відповісти
Телеграм, треба не забороняти , а поставити на контроль американського "Ешелону", бо кожний емігрант з расеянної амперії (дурін) - потенціальний агент фсб і гру.
23.02.2026 10:28 Відповісти
ох и дура. а еще запретить машины что бы люди в дтп не попадали
23.02.2026 12:49 Відповісти
Заборона журналістики/ЗМІ тощо є характерною рисою будь якого диктаторського режиму.
23.02.2026 15:22 Відповісти
Ну, спочатку тре заборонити приїздити до Львова мешканцям Дніпра, бо один з них Ірину Фаріон начебто вбив. А краще заборонити геть усе, окрім кацапської мови.
п.с. Про зомбімарафон мова не йде; то є святоє.
23.02.2026 15:19 Відповісти
Треба заборонити верещать тім хто повинен сідіти.
23.02.2026 19:39 Відповісти
