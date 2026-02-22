Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження телеграм після теракту у Львові
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук пропонує обмежити роботу тeлеграм після теракту у Львові.
Про це вона написала у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що цей інцидент — чергове нагадування подумати про функціонування цієї та інших анонімних платформ під час війни.
"Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що виконавці теракту були завербовані через Telegram.
РФ збирається й надалі здійснювати напади
Крім того, Зеленський додав, що "потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу".
"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", - наголосив глава держави.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що 12 людей постраждалих від теракту у Львові перебувають у лікарнях, двоє з них - у дуже важкому стані.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
мабуть центрОві Слуги Безтурботного Урода бояться, що вона одразу здасть Найвеличнівшивого та його банду ефективних мародерів-зрадників?..
Отакої! Телеграм винуватий. Всіх опозиціонерів, "не своїх", журналістів і... прослуховують-могіторять, а для агентури "вух" не стає ?
А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...
Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.
І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...
А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.
Взагалі, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
п.с. Про зомбімарафон мова не йде; то є святоє.