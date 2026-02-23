РУС
Взрыв в Николаеве: начато досудебное расследование по факту теракта, - Офис генпрокурора

В городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС.

После взрыва в Николаеве начато досудебное расследование по факту теракта.

Об этом сообщает офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о взрыве в Николаеве

Сообщается, что взрыв самодельного устройства произошел на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции в Николаевской области.

Вследствие инцидента пострадали семь полицейских, двое из них — в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Реакция Зеленского 

Президент Зеленский заявил, что после взрыва в Николаеве вечером 23 февраля, где пострадали патрульные полицейские, проверяется версия о террористическом акте. Он заслушал первые доклады правоохранителей. 

"Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - добавил Зеленский.

  • Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что на месте происшествия начали работать взрывотехники. Решается вопрос, нужно ли транспортировать кого-то из пострадавших патрульных на лечение в Киев.

взрыв Николаев Николаевская область теракт Офис Генпрокурора
❗️ У Миколаєві на території непрацюючої АЗС пролунав вибух: поранено семеро поліцейських Як повідомив голова Національної поліції Іван Виговський, це сталося, коли поліцейські приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.
поліцейські приїхали на перезмінку . Перезмінка нацполіції на недіючій АЗС ? дуже багато питань але гадаю відповіді не бюуде(
23.02.2026 20:50 Ответить
Зеленський «забув» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
23.02.2026 20:48 Ответить
ну да, це ж телеграм винуватий, а не непрофеційні дії влади її сбу, починаючі з баканова...
співай, пташечко, співай
23.02.2026 21:14 Ответить
пішла жара, а сбу відкриває справи на патріотів
23.02.2026 21:09 Ответить
Не важко здогадатись ,це рашиські терористи через завербоване бидло через телеграм канали , на жаль ніхто цьому не хотів належним чином приділяти увагу. Це малоб відбуватись на території росії,але маємо те що маємо, на жаль рашисти йдуть на наймерзеніші вчинки ,це варвари.
23.02.2026 21:10 Ответить
Знову маса питань, що за перезмінка на непрцюючий АЗС, чого вони туди їхали, та й хто про це міг знати і навіщо взагалі кацапам ці теракти проти ментів, які заброньовані, не воюють і не збираються. Все більше схоже на те, що це для закручування гайок. Вчора казали про закриття телеграму, що далі - дозвіл на розстріли людей чи що?
23.02.2026 21:29 Ответить
Вже писали що ця АЗС практично біля стіни поліції і використовується зараз як стоянка патрульних авто.
23.02.2026 21:34 Ответить
На таких стоянках зазвичай камери і купа ментів.
23.02.2026 22:17 Ответить
Хто тобі таке сказав, що менти не воюють?
Для тебе що - війна лише в окопі?
23.02.2026 21:41 Ответить
Ні, напевно, війна в тачілах в тилу, щоб намотувати кола містами. Так би кожен воював. Офіційно 90% заброньовані зі слів міністра, а в містах на всі 100, тільки з сел можуть якихось дільничих мобілізувати. Про що казати, як он із 141 тис. ментів в Лють не можуть назбирати навіть 6000, шлють СМСки дітям і бабусям, це ганьба! Навіть у 2 світову, коли зашкалювала вулична злочинність, половина НКВДистів була відправлена на фронт, зараз вулична злочинність майже дорівнює нулю. Тільки хворих людей хапати і тащити на смерть можуть.
23.02.2026 21:53 Ответить
В Дніпрі, на Лівому березі, щойно - також теракт. Чи хто постраждав - невідомо.
23.02.2026 21:39 Ответить
Який теракт??? Звичайна мусорська підстава ... І ми дуже скоро взнаємо, для чого....😡😡😡
24.02.2026 06:06 Ответить
і це тей самий офіс генпрокурора,
якому вся рада за три дні хотіла віддадати набу і сап,
а потім передумала і злякалася картонок?
ох ви дочекаєтесь, курви зелені..
23.02.2026 21:40 Ответить
мамуся, не приставай і не торкайся...
білатруси і кацапня це шє не повод, моя киця, мене будити...
24.02.2026 03:56 Ответить
понабирають телят, якого *уя стадом ходити?
роззосередитись мізків не хватило?
23.02.2026 23:01 Ответить
 
 