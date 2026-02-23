Взрыв в Николаеве: начато досудебное расследование по факту теракта, - Офис генпрокурора
После взрыва в Николаеве начато досудебное расследование по факту теракта.
Об этом сообщает офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о взрыве в Николаеве
Сообщается, что взрыв самодельного устройства произошел на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции в Николаевской области.
Вследствие инцидента пострадали семь полицейских, двое из них — в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Реакция Зеленского
Президент Зеленский заявил, что после взрыва в Николаеве вечером 23 февраля, где пострадали патрульные полицейские, проверяется версия о террористическом акте. Он заслушал первые доклады правоохранителей.
"Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - добавил Зеленский.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что на месте происшествия начали работать взрывотехники. Решается вопрос, нужно ли транспортировать кого-то из пострадавших патрульных на лечение в Киев.
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
поліцейські приїхали на перезмінку . Перезмінка нацполіції на недіючій АЗС ? дуже багато питань але гадаю відповіді не бюуде(
співай, пташечко, співай
Для тебе що - війна лише в окопі?
якому вся рада за три дні хотіла віддадати набу і сап,
а потім передумала і злякалася картонок?
ох ви дочекаєтесь, курви зелені..
білатруси і кацапня це шє не повод, моя киця, мене будити...
роззосередитись мізків не хватило?