Взрыв в Николаеве: начато досудебное расследование по факту теракта, - Офис генпрокурора

После взрыва в Николаеве начато досудебное расследование по факту теракта.

Об этом сообщает офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о взрыве в Николаеве

Сообщается, что взрыв самодельного устройства произошел на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции в Николаевской области.

Вследствие инцидента пострадали семь полицейских, двое из них — в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Реакция Зеленского

Президент Зеленский заявил, что после взрыва в Николаеве вечером 23 февраля, где пострадали патрульные полицейские, проверяется версия о террористическом акте. Он заслушал первые доклады правоохранителей.

"Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - добавил Зеленский.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что на месте происшествия начали работать взрывотехники. Решается вопрос, нужно ли транспортировать кого-то из пострадавших патрульных на лечение в Киев.

