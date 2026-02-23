РУС
Новости
7 310 44

Взрыв произошел в здании полиции в Днепре: есть разрушения, обошлось без пострадавших.. ФОТО (дополнено)

Вечером 23 февраля в Амур-Нижнеднепровском отделе полиции в городе Днепр прогремел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "РБК-Украина" и "УП" в правоохранительных органах.

Что известно на данный момент?

Сообщается, что взрыв прогремел изнутри здания около 20:30. Есть разрушения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Николаеве: начато досудебное расследование по факту теракта, - ГенпрокуратураЧитайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух у Миколаєві: розпочато досудове розслідування за фактом теракту, - Генпрокуратура

Вибух у Дніпрі 23 лютого
Фото: ФОТО НАДАНЕ УП

Данные от полиции

Полиция Днепра устанавливает обстоятельства взрыва.Отмечается, что 23 февраля около 20.30 в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции.

"Вследствие происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепропетровского районного управления полиции №2. Идет установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

Читайте также: Теракт во Львове: 12 раненых - в больницах, двое - в очень тяжелом состоянии, - Садовый

Вибух у Дніпрі 23 лютого

Взрыв в Николаеве 23 февраля

  • Напомним, 23 февраля, примерно в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.
  • После взрыва в Николаеве начато досудебное расследование по факту теракта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в школе Днепра во время демонстрации боеприпасов: травмированы двое детей

взрыв (1351) Днепр (697) Нацполиция (1774) Днепропетровская область (1478) Днепровский район (250)
Топ комментарии
+25
Тобто вибух на 2 поверху, куда так просто не пройдешь повз чергового. Не здивуюсь, якщо вибухнула граната з необережності, пьяні були чи ще щось... А тепер будуть ліпити справу про "терракт".
показать весь комментарий
23.02.2026 21:53 Ответить
+17
Дійсно, досить дивні події. Поліція на фронті не воює, але проти неї організовують теракти. Який сенс?
показать весь комментарий
23.02.2026 22:11 Ответить
+12
Чому в армії прибиральниць немає , а в поліції є ...?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:59 Ответить
"Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо"
Все ще неможливо?
Клименко, чи вже трошечки можливо?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:52 Ответить
Звичайно, так як колись заборонили вконтактє
показать весь комментарий
23.02.2026 22:16 Ответить
вибух пролунав зсередини будівлі

це що таке ?
бардак !!!!!!!!!!!!
та ще й який !!!!

Кліменко з керівництвом Нац. поліції у відставку !!!!

.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:25 Ответить
кацапи спочатку роблять теракти в Україні а потім випускають ботів щоб пояснити як ми маємо почуватись і кого звинувачувати. Давайте мислити тверезо.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:53 Ответить
Де ти таке прочитав?
показать весь комментарий
23.02.2026 22:08 Ответить
з такими дурнями як клименко енд компані і ботів не треба

третій теракт проти поліції за два дні !!!!!

.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:30 Ответить
Їм ніколи навіть в своїх приміщеннях єлементарні норми дотримувати ,бо Стерненко, зрадника ваньку Баканова , бек- офіси по всі Україні деркача , будинок Захарченко,………… треба охороняти
показать весь комментарий
24.02.2026 07:40 Ответить
Тобто вибух на 2 поверху, куда так просто не пройдешь повз чергового. Не здивуюсь, якщо вибухнула граната з необережності, пьяні були чи ще щось... А тепер будуть ліпити справу про "терракт".
показать весь комментарий
23.02.2026 21:53 Ответить
Навіть прибиральниця не пройде?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:57 Ответить
Чому в армії прибиральниць немає , а в поліції є ...?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:59 Ответить
На початку війни ,коли рашисти були під Миколаєвом, то військових селили в межах міста - було місце у підземному овочесховищі. Так ракети на цю точку навела саме прибиральниця, котра приходила в те приміщення та вбирала у військових. Знайшли.
показать весь комментарий
24.02.2026 01:14 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.02.2026 05:58 Ответить
Не буде "прибиральниця" так ризикувати.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:07 Ответить
Навіть упората ждуніха рюського міра. Буде.
показать весь комментарий
24.02.2026 01:15 Ответить
Минулого року були "теракти" біля ТЦК, які раптово почались і так само раптово припинилися... І ніяке блокування телеграму не знадобилось.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:08 Ответить
Дійсно, досить дивні події. Поліція на фронті не воює, але проти неї організовують теракти. Який сенс?
показать весь комментарий
23.02.2026 22:11 Ответить
Отож, таке відчуття, що роблять з цих дуже добрих, дуже файних міліціантів жертв, яких треба пожаліти, понять і простить, і-увеличить в 2 рази штат. На счёт непрацюючої АЗС теж дивна історія-там була пересмінка?!?!
показать весь комментарий
24.02.2026 02:55 Ответить
ставлю на те, що серьожа костріков вже вибраний. треба тільки почекати, що з ним станеться і які будуть потім наслідки.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:25 Ответить
эколофлоу
показать весь комментарий
23.02.2026 22:17 Ответить
Здається, що це, щоб дозволити ментам хапати всіх підряд, а може і стріляти в людей дозволять, х.з.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:31 Ответить
Так воно і в їхню сторону може спрацювати теж ти не подумав? І буде справжня громадянська війна, яку зелень ну дуже хоче спровокувати
показать весь комментарий
23.02.2026 23:47 Ответить
Прямо в будівлі? Як і хто її там заклав? І як обійшлося без постраждалих?
показать весь комментарий
23.02.2026 22:37 Ответить
Це мабуть, виконують тіж самі тітушки з Дніпра, яких мусорські возили автобусами у січні 2014 року на антимайдан, в Марїнському парку????
показать весь комментарий
23.02.2026 22:40 Ответить
Ну рашисти не сплять. А поліцаї видно проспали. Чомусь не тільки народ а і влада яка сидить в тилу забуває що зараз йде війна. І ворог підступний і підлий
показать весь комментарий
23.02.2026 23:01 Ответить
так, рашисти не сплять... а також і міндичі і цукермани і шифери і ...
показать весь комментарий
24.02.2026 01:11 Ответить
скільки в поліції зрадників , видно під Клименко гойдається крісло
показать весь комментарий
23.02.2026 23:04 Ответить
Коли старий пес відчуває, що його скоро виженуть, то починає гавкати на вітер.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:08 Ответить
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі

І звідки ж він знав? Прямо Ванга! Так кацапам навіщось наші менти потрібні
показать весь комментарий
24.02.2026 00:03 Ответить
А чого поліція дупи гріє в кабінетах? Велком на лбз ви ж присягу давали? Давали
показать весь комментарий
24.02.2026 00:09 Ответить
Пішла кампанія по відбілюванню мусорів..... Не до добра все це...😡😡😡
показать весь комментарий
24.02.2026 06:00 Ответить
Терміново об'явили кастинг на прибиральницю бамжиху з саморобною бомбою та спільнецієї з тернопіля?
Чекаємо у наступній серії шоу голобородька.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:40 Ответить
Відеофіксація в приміщеннях поліції є?
показать весь комментарий
24.02.2026 08:35 Ответить
 
 