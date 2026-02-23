Взрыв произошел в здании полиции в Днепре: есть разрушения, обошлось без пострадавших.. ФОТО (дополнено)

Вечером 23 февраля в Амур-Нижнеднепровском отделе полиции в городе Днепр прогремел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "РБК-Украина" и "УП" в правоохранительных органах.

Что известно на данный момент?

Сообщается, что взрыв прогремел изнутри здания около 20:30. Есть разрушения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Данные от полиции

Полиция Днепра устанавливает обстоятельства взрыва.Отмечается, что 23 февраля около 20.30 в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции.

"Вследствие происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепропетровского районного управления полиции №2. Идет установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

Взрыв в Николаеве 23 февраля

Напомним, 23 февраля, примерно в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.

После взрыва в Николаеве начато досудебное расследование по факту теракта.

