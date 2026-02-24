РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14740 посетителей онлайн
Новости Фото Теракты в Украине
4 919 43

Взрыв в отделении полиции Днепра: в Офисе Генерального прокурора начали расследование по статье о теракте. ФОТОРЕПОРТАЖ

Взрыв в Днепре расследуют как теракт

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что после взрыва в отделении полиции города Днепр начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Проводится осмотр места происшествия. Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Взрыв в отделении полиции Днепра

23 февраля, около 20:50, в одном из отделов полиции города Днепра произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате происшествия пострадавших нет.

Взрывной волной повреждено административное здание, окна помещения и автомобиль, который был припаркован рядом.

Взрыв в райотделе полиции Днепра

Данные от полиции

Полиция Днепра устанавливает обстоятельства взрыва.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 23 февраля, примерно в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.
  • После взрыва в Николаеве начато досудебное расследование по факту теракта.

Автор: 

взрыв (6912) теракт (2431) Офис Генпрокурора (3128) Днепропетровская область (5256) Днепровский район (386) Днепровое (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Писати дурню про поліцію - це все одно, що дивитися в дзеркало. Поліція - це зріз громадянського суспільства, його відображення. Чи буде нормальна людина зловтішатися із самої спбе? Нормальна і психічно здорова - ні. Людяність - це здатність співчувати, співпереживати і прийти на допомогу. Будьмо людьми.
показать весь комментарий
24.02.2026 04:42 Ответить
+9
Якщо тобі ,наприклад,дати нормальних пи...людей,то ти ж будеш летіти до того відділу поліції,і кричати " допоможіть", вумник х..єв.! Дякуй Богові,що в Україні ще є поліція, і ти живеш не в Сомалі
показать весь комментарий
24.02.2026 01:37 Ответить
+8
Здається, зовсім скоро взнаємо, для чого все це робиться.... А це робиться не просто так... 😡😡😡
показать весь комментарий
24.02.2026 05:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо тобі ,наприклад,дати нормальних пи...людей,то ти ж будеш летіти до того відділу поліції,і кричати " допоможіть", вумник х..єв.! Дякуй Богові,що в Україні ще є поліція, і ти живеш не в Сомалі
показать весь комментарий
24.02.2026 01:37 Ответить
То чумадан вокзал Сомалі, дурік 😂
показать весь комментарий
24.02.2026 03:02 Ответить
Нечув ніколи, щоб поліція якось допомогла людям. Вважаю, що краще прийняти нормальний закон про збройний самозахист і не потрібно буде тої імпотентної поліції.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:43 Ответить
крім терактів цапня розкручує кампанію ненависті, намагається підбурювати внутрішні чвари. будьте уважні
показать весь комментарий
24.02.2026 03:09 Ответить
Не вся поліція, а окремі індивиди, на відміну наприклад від СБУ, поліцейські підрозділи на передку та ЛБЗ.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:35 Ответить
На передку служать не поліцаї, а ті кого вони повикрадали за гроші і повпихали ніби в свої поліцейські підрозділи.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:45 Ответить
В чого це Ви взяли? Які задачі ставить перед ролліцією під час воєнного стану Верховний Головнокомандувач - те вони і виконують. Це поліція сама прибігла до ТЦК і попросилася перевіряти і доставляти хлопців до ТЦК? Звичайно ні. Це воля Верховного, який у 2022 році провалив мобілізацію. А сьогодні зробив винними поліці. і ТЦК, жінки тих хлопців, яких відправили в ТЦК і вони загинули на фронті приходять ло поліції і починають їх проклинати.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:13 Ответить
Закони приймає ВР. Як би там не було.
показать весь комментарий
24.02.2026 22:31 Ответить
Писати дурню про поліцію - це все одно, що дивитися в дзеркало. Поліція - це зріз громадянського суспільства, його відображення. Чи буде нормальна людина зловтішатися із самої спбе? Нормальна і психічно здорова - ні. Людяність - це здатність співчувати, співпереживати і прийти на допомогу. Будьмо людьми.
показать весь комментарий
24.02.2026 04:42 Ответить
чи буде нормальна людина спокійно дивитися як невідомі з закритим обличчям нападають на вулиці на людину, та потім запихають його у авто з іноземною реєстрацією ?
показать весь комментарий
24.02.2026 08:22 Ответить
До чого поліція до дій ТЦК та СП ЗСУ? Якщо це було викрадення, перевищення службових повноважень військовослужбовцями - то це парафія СБУ та ДБР, може поліція замість них і шпигунами займеться?
показать весь комментарий
24.02.2026 09:37 Ответить
Уважаемая Река Писа. Однократные эксцессы бывают в любом массовом деле. Прошу выразить ваши наблюдения или вашу точку зрения:
Невідомі бросают в бусы всех подряд мужчин призывного возраста, или тех кто находится в не урегулированных отношениях с ТЦК? Гражданин имеющий "бронь" может избежать буса, или гребут всех подряд, военком потом разберется?
Дякую.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:01 Ответить
ти щось чув про те що затримувати може тількі поліція, але коли невідомі у масках ховаючи обличя бьють та кидають у авто на іноземній реєстрації підриває довіру до мобілізації, та взагалі ставлення до людей у формі. А потім ці невідомі возять по місту та й ще вимагають грошей, а іх керіники збагачуються на мілліони то звісно винен народ
показать весь комментарий
24.02.2026 10:07 Ответить
Дякую. Звістно чув. Тут, на сайте, много об этом пишут. Вы не ответили. Но,ладно. Допустим гребут всех. Как вы думаете/знаете, удар в голову следует до предложения предьявить документ, или сперва бьют?
Дякую.
показать весь комментарий
24.02.2026 11:25 Ответить
Краще місце для корита ВРУ, потім Суди, потім прокуратури, потім СБУ, ДБР, БЕБ, а потім вже поліція (і то я багато зверху над поліцією пропустив), щось дуже багато над ними їдаків державного, щоб так безапеляційно казати, що поліція краще місце, чому туди черги не має? Якщо раніше за 2 тижні звільняли, тепер не менше місяця, а от в СБУ, ДБР та Суди - охочі кілометровими чергами.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:40 Ответить
Не будьте наївним, і загибла 23-річна поліцейська, і її 34-річна ввбиіця - представниаи одного і того ж громадянсьуого суспільства, як і ті, хто ліквідує ворожі ракетні удари і ті, хто ці ракети наводить. Тому не потрібно пафосуі тим паче - популізму.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:43 Ответить
Нормальна людина не піде служити в таку поліцію.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:32 Ответить
Ви вважаєте загиблу у Львові поліцейську, яка чесно приїхала на виклик ненормальною?
показать весь комментарий
24.02.2026 09:44 Ответить
Я знаю, що нормальні люди там не затримуються.
Нормальні люди або стають частиною цього гадюшника, або звільняються.
Щодо загиблої нічого не можу сказати. А ви її знали особисто?
показать весь комментарий
24.02.2026 09:56 Ответить
*стають частиною системи, тобто перестають бути нормальними.
А дитячий інфантилізм тих, хто йде у поліцію "оберігати закон і порядок" - швидко минає.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:58 Ответить
Таке враження, що поліцаї разом з ТЦКунами це чіповані психопати, яких вивели спеціально для знущання і знищення українців.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:48 Ответить
Здається, зовсім скоро взнаємо, для чого все це робиться.... А це робиться не просто так... 😡😡😡
показать весь комментарий
24.02.2026 05:52 Ответить
Якщо завтра знову побачимо на вулицях блок-пости поліції разом з тцк, то будемо розуміти, що це тільки для нашої власної безпеки. Хіба ні?
показать весь комментарий
24.02.2026 06:35 Ответить
схоже Клименка зливають , сильно токсична фігура
показать весь комментарий
24.02.2026 09:48 Ответить
У Москві підірвали автомобіль ДПС: один поліцейський загинув, інший поранений
показать весь комментарий
24.02.2026 06:25 Ответить
Деталі: Вибух пролунав близько опівночі. За попередньою інформацією, невідомий чоловік кинув вибуховий пристрій усередину автівки ДПС.
показать весь комментарий
24.02.2026 06:26 Ответить
думаю дальше офіса це не пішло.щось все ловко відбувається.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:23 Ответить
Яка "гостра" ,ні - "геніальна"думка в коментах про Сомалі та Україну...Все ж таки багато "розумних" людей у Світі! Не перевелися!! А на Сомалі Путін теж напав??
показать весь комментарий
24.02.2026 07:49 Ответить
Гарно ви путлера відбілюєте і так поважно гівнопризвище фюрера нацистської росії з великої літери пишете.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:42 Ответить
Якщо непідготовлені не йдуть на війну то війна прийде до них.
показать весь комментарий
24.02.2026 08:57 Ответить
В Україні достатня кількість силовиків для захисту. Мільйоні ЗСУ і мільйон поліція, СБУ, БЕБ, різні меби, тисячі озброєних чиновників, прокурорів, правда серед них багато інвалідів. Так,що не потрібно розводити паніку. Кацапів в Україні пів мільйона.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:52 Ответить
Щось кучно пішло.
Нагадує "казанський цукорок" і гексаген в кацапляндії за раннього куйла.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:18 Ответить
 
 