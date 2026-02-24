Взрыв в отделении полиции Днепра: в Офисе Генерального прокурора начали расследование по статье о теракте. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что после взрыва в отделении полиции города Днепр начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Проводится осмотр места происшествия. Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.

Взрыв в отделении полиции Днепра

23 февраля, около 20:50, в одном из отделов полиции города Днепра произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате происшествия пострадавших нет.

Взрывной волной повреждено административное здание, окна помещения и автомобиль, который был припаркован рядом.

Данные от полиции

Полиция Днепра устанавливает обстоятельства взрыва.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.