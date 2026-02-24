Взрыв в отделении полиции Днепра: в Офисе Генерального прокурора начали расследование по статье о теракте. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что после взрыва в отделении полиции города Днепр начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Проводится осмотр места происшествия. Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Взрыв в отделении полиции Днепра
23 февраля, около 20:50, в одном из отделов полиции города Днепра произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате происшествия пострадавших нет.
Взрывной волной повреждено административное здание, окна помещения и автомобиль, который был припаркован рядом.
Данные от полиции
Полиция Днепра устанавливает обстоятельства взрыва.
На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.
- Напомним, 23 февраля, примерно в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.
- После взрыва в Николаеве начато досудебное расследование по факту теракта.
Невідомі бросают в бусы всех подряд мужчин призывного возраста, или тех кто находится в не урегулированных отношениях с ТЦК? Гражданин имеющий "бронь" может избежать буса, или гребут всех подряд, военком потом разберется?
Нормальні люди або стають частиною цього гадюшника, або звільняються.
Щодо загиблої нічого не можу сказати. А ви її знали особисто?
А дитячий інфантилізм тих, хто йде у поліцію "оберігати закон і порядок" - швидко минає.
Нагадує "казанський цукорок" і гексаген в кацапляндії за раннього куйла.