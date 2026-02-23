Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще одна – поранена
На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще одна зазнала поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Російські війська понад 40 разів атакували два райони авіабомбами, артилерією та FPV-дронами.
Обстріли Синельниківщини
На Синельниківщині під ворожим вогнем опинилися Покровська і Межівська громади. Одна жінка загинула, ще одна – поранена.
Пошкоджені оселі, будинок культури, гімназія та авто.
Обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади.
Понівечені понад 10 приватних будинків та багатоповерхівка, підприємство, центр соцзахисту, знищений гараж.
