Обстріл Дніпропетровщини: росіяни поранили 5 людей. ФОТОрепортаж

Внаслідок артилерійських ударів РФ по Нікополю Дніпропетровської області поранення дістали троє жінок, ще двоє людей поранено в інших районах області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, цитує Цензор.НЕТ.

"Троє людей дістали поранень – росіяни атакували Нікополь артилерією.

Ворог завдав щонайменше чотири удари. Пошкоджена багатоповерхівка та місцевий ринок. Поранені троє жінок – 69, 66 та 63 років. Медики надають їм необхідну допомогу".

Пізніше Ганжа повідомив ще про двох поранених на Дніпропетровщині – у Синельниківському і Павлоградському районах.

Обстріл Сумщини 

Також у неділю, 22 лютого, російські війська вдарили двома керованими авіабомбами по Великочернеччинському старостату Сумської громади. Під удар ворога потрапив житловий сектор.

Поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік, який перебував поблизу місця влучання. Наразі він госпіталізований, триває обстеження.

  • Увечері 22 лютого триває атака російських дронів на українські міста. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

