Росіяни вдарили КАБами по Сумщині: постраждав чоловік, зруйновано та пошкоджено оселі

У неділю, 22 лютого, російські війська вдарили двома керованими авіабомбами по Великочернеччинському старостату Сумської громади. Під удар ворога потрапив житловий сектор.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

Поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік, який перебував поблизу місця влучання. Наразі він госпіталізований, триває обстеження.

Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється.

Внаслідок ворожої атаки є зруйновані та пошкоджені оселі людей.

