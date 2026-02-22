400 0
Россияне нанесли удар КАБами по Сумщине: пострадал мужчина, разрушены и повреждены дома
В воскресенье, 22 февраля, российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Великочернеччинскому старостату Сумской громады. Под удар врага попал жилой сектор.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Ранения получил 36-летний гражданский мужчина, находившийся вблизи места попадания. В данное время он госпитализирован, продолжается обследование.
Информация о других возможных пострадавших уточняется.
В результате вражеской атаки разрушены и повреждены дома людей.
