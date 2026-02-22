Обстрел Днепропетровщины: россияне ранили 5 человек. ФОТОрепортаж

В результате артиллерийских ударов РФ по Никополю Днепропетровской области ранения получили три женщины, еще два человека ранены в других районах области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, цитирует Цензор.НЕТ.

Обстрел Днепропетровщины

"Трое человек получили ранения - россияне атаковали Никополь артиллерией.

Враг нанес, как минимум, четыре удара. Повреждены многоэтажка и местный рынок. Ранены три женщины - 69, 66 и 63 лет. Медики оказывают им необходимую помощь".

Позже Ганжа сообщил еще о двух раненых в Днепропетровской области - в Синельниковском и Павлоградском районах.

Обстрел Сумщины

Также в воскресенье, 22 февраля, российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Великочернеччинскому старостату Сумской громады. Под удар врага попал жилой сектор.

Ранение получил 36-летний гражданский мужчина, который находился вблизи места попадания. Сейчас он госпитализирован, продолжается обследование.

Вечером 22 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

