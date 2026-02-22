Россияне атаковали артиллерией Никополь: трое раненых. ФОТО
Сегодня, 22 февраля, российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю в Днепропетровской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Повреждения
Как отмечается, враг нанес как минимум четыре удара по Никополю.
Повреждены многоэтажка и местный рынок.
Пострадавшие
Сообщается, что в результате вражеской атаки ранены три женщины – 69, 66 и 63 лет.
Медики оказывают им необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Apa6ecka
показать весь комментарий22.02.2026 19:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль