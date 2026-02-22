Россияне атаковали артиллерией Никополь: трое раненых. ФОТО

Сегодня, 22 февраля, российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю в Днепропетровской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Повреждения

Как отмечается, враг нанес как минимум четыре удара по Никополю.

Повреждены многоэтажка и местный рынок.

Пострадавшие

Сообщается, что в результате вражеской атаки ранены три женщины – 69, 66 и 63 лет.

Медики оказывают им необходимую помощь.

