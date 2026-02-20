Под вражескими атаками находились два района Днепропетровщины: трое раненых. ФОТО

В течение дня 20 февраля враг почти 60 раз атаковал Никопольский и Самаровский районы Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Днепропетровской области

Никопольский район

В Никопольском районе под ударами оказались сам Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады.

Ранены три человека. 54-летняя женщина и 56-летний мужчина госпитализированы.

Повреждены инфраструктура, более 10 частных домов, многоэтажка, общежитие, пожарная часть и автомобиль спасателей.

Самаровский район

В Песчанской громаде Самаровского района разрушено жилье.

