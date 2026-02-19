Оккупанты почти 40 раз атаковали два района Днепропетровщины : трое раненых. ФОТО

В течение дня 19 февраля российские войска почти 40 раз атаковали населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. Есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая громады.

В результате обстрелов пострадала женщина, она находится на амбулаторном лечении.

Также повреждены инфраструктура, полтора десятка частных домов и хозяйственных построек, магазины, солнечные панели, автомобили.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне били по Покровской и Васильковской громадам.

Отмечается, что госпитализированы две раненые женщины. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Горели админздание, гараж и хозяйственная постройка. Уничтожены 2 машины.

