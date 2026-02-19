Окупанти майже 40 разів атакували два райони Дніпропетровщини: троє поранених. ФОТО

Упродовж дня 19 лютого російські війська майже 40 разів атакували населені пункти Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька громади.

Унаслідок обстрілів постраждала жінка, вона на амбулаторному лікуванні.

Також пошкоджені інфраструктура, півтора десятки приватних будинків та господарських споруд, магазини, сонячні панелі, авто.

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни били по Покровській і Васильківській громадах.

Зазначається, що госпіталізовані двоє поранених жінок. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Горіли адмінбудівля, гараж і господарська споруда. Знищені 2 машини.

