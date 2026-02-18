Росіяни атакували Синельниківщину та Нікопольщину: загинув чоловік, пошкоджено адмінбудівлі й інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 18 лютого російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського і Нікопольського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Синельниківський район

Окупанти били дроном і КАБом. Цілили по Покровській та Межівській громадах.

Горів приватний будинок, пошкоджено адміністративні будівлі й інфраструктуру.

У Покровській громаді загинув 61-річний чоловік.

Нікопольський район

Ворог атакував артилерією і дронами Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську сільську та Червоногригорівську громади.

Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, авто й інфраструктура.

