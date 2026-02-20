Під ворожими атаками перебували два райони Дніпропетровщини: троє поранених. ФОТО
Протягом дня 20 лютого ворог майже 60 разів атакував Нікопольський і Самарівський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударами були сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.
Поранені троє людей. 54-річну жінку та 56-річного чоловіка госпіталізували.
Пошкоджені інфраструктура, понад 10 приватних будинків, багатоповерхівка, гуртожиток, пожежна частина та авто рятувальників.
Самарівський район
У Піщанській громаді Самарівського району понівечене житло.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль