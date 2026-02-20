Росія атакувала Дніпропетровщину: троє поранених, руйнування інфраструктури

Ворог з вечора 19 лютого понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та РСЗВ "Град". Унаслідок обстрілів троє людей дістали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Нікопольщина: поранений чоловік та руйнування інфраструктури

На Нікопольщині постраждали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Поранення отримав 42-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені підприємства, гімназія, банки, пошта, кафе, магазин та близько десяти автомобілів.

Павлоградський район: поранена жінка, пожежі

У Богданівській громаді Павлоградського району поранена 48-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів горіли оселі та автівки.

Синельниківщина: постраждала пенсіонерка та руйнування житла

На Синельниківщині під удар потрапили Дубовиківська та Васильківська громади. Поранення дістала 87-річна жінка. Виникла пожежа, пошкоджене житло.

