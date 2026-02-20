Россия атаковала Днепропетровскую область: трое раненых, разрушение инфраструктуры
Вечером 19 февраля враг более 20 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и РСЗО "Град". В результате обстрелов три человека получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
Никопольщина: раненый мужчина и разрушение инфраструктуры
В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Ранения получил 42-летний мужчина, госпитализированный в состоянии средней тяжести.
Повреждены предприятия, гимназия, банки, почта, кафе, магазин и около десяти автомобилей.
Павлоградский район: ранена женщина, пожары
В Богдановской громаде Павлоградского района ранена 48-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате обстрелов горели дома и автомобили.
Синельниковщина: пострадала пенсионерка и разрушение жилья
В Синельниковском районе под удар попали Дубовиковская и Васильковская громады. Ранена 87-летняя женщина. Возник пожар, повреждены жилые дома.
