Россия атаковала Днепропетровскую область: трое раненых, разрушение инфраструктуры

Вечером 19 февраля враг более 20 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и РСЗО "Град". В результате обстрелов три человека получили ранения.

об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

Никопольщина: раненый мужчина и разрушение инфраструктуры

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Ранения получил 42-летний мужчина, госпитализированный в состоянии средней тяжести.

Повреждены предприятия, гимназия, банки, почта, кафе, магазин и около десяти автомобилей.

Павлоградский район: ранена женщина, пожары

В Богдановской громаде Павлоградского района ранена 48-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате обстрелов горели дома и автомобили.

Синельниковщина: пострадала пенсионерка и разрушение жилья

В Синельниковском районе под удар попали Дубовиковская и Васильковская громады. Ранена 87-летняя женщина. Возник пожар, повреждены жилые дома.

