Новости Обстрелы Днепропетровщины
325 1

Россияне били по двум районам Днепропетровщины: один раненый, повреждены общежитие, предприятие и лицей

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня российские войска более 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть раненый.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе россияне обстреляли Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую и Червоногригоровскую громады.

Вследствие обстрелов осколочные ранения получил 77-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены общежитие, около десятка частных домов и хозяйственных построек.

Синельниковский район

В Синельниковском районе враг нанес удары по Славгородской и Межевской громадам.

Повреждены частное предприятие и лицей.

Якщо "заліки в ЗМІ" ОВА прибрати - настане інфотиша, і ми нічого не втратимо...
21.02.2026 19:18 Ответить
 
 