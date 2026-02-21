Россияне били по двум районам Днепропетровщины: один раненый, повреждены общежитие, предприятие и лицей

В течение дня российские войска более 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть раненый.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе россияне обстреляли Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую и Червоногригоровскую громады.

Вследствие обстрелов осколочные ранения получил 77-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены общежитие, около десятка частных домов и хозяйственных построек.

Смотрите также: Под вражескими атаками находились два района Днепропетровщины: трое раненых. ФОТО

Синельниковский район

В Синельниковском районе враг нанес удары по Славгородской и Межевской громадам.

Повреждены частное предприятие и лицей.

Читайте: Россия атаковала Днепропетровскую область: трое раненых, разрушение инфраструктуры