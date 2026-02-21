Россияне били по двум районам Днепропетровщины: один раненый, повреждены общежитие, предприятие и лицей
В течение дня российские войска более 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть раненый.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне обстреляли Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую и Червоногригоровскую громады.
Вследствие обстрелов осколочные ранения получил 77-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены общежитие, около десятка частных домов и хозяйственных построек.
Синельниковский район
В Синельниковском районе враг нанес удары по Славгородской и Межевской громадам.
Повреждены частное предприятие и лицей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий21.02.2026 19:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль