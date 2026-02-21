Росіяни били по двох районах Дніпропетровщини: один поранений, пошкоджено гуртожиток, підприємство і ліцей

Упродовж дня російські війська понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранений.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок обстрілів околкові поранення дістав 77-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені гуртожиток, з десяток приватних будинків та господарських споруд.

Синельниківський район

На Синельниківщині ворог поцілив по Славгородській та Межівській громадах.

Понівечені приватне підприємство і ліцей.

