Росіяни били по двох районах Дніпропетровщини: один поранений, пошкоджено гуртожиток, підприємство і ліцей
Упродовж дня російські війська понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранений.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Унаслідок обстрілів околкові поранення дістав 77-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Пошкоджені гуртожиток, з десяток приватних будинків та господарських споруд.
Синельниківський район
На Синельниківщині ворог поцілив по Славгородській та Межівській громадах.
Понівечені приватне підприємство і ліцей.
