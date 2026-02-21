УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10186 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
575 1

Росіяни били по двох районах Дніпропетровщини: один поранений, пошкоджено гуртожиток, підприємство і ліцей

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня російські війська понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранений.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок обстрілів околкові поранення дістав 77-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені гуртожиток, з десяток приватних будинків та господарських споруд.

Також дивіться: Під ворожими атаками перебували два райони Дніпропетровщини: троє поранених. ФОТО

Синельниківський район

На Синельниківщині ворог поцілив по Славгородській та Межівській громадах.

Понівечені приватне підприємство і ліцей.

Читайте: Росія атакувала Дніпропетровщину: троє поранених, руйнування інфраструктури

Автор: 

обстріл (34215) Нікополь (1552) Дніпропетровська область (5067) Нікопольський район (779) Синельниківський район (546)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо "заліки в ЗМІ" ОВА прибрати - настане інфотиша, і ми нічого не втратимо...
показати весь коментар
21.02.2026 19:18 Відповісти
 
 