Росіяни атакували артилерією Нікополь: троє поранених. ФОТО
Сьогодні, 22 лютого, російські війська вдарили з артилерії но Нікополю в Дніпропетровській області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Пошкодження
Як зазначається, ворог завдав щонайменше чотирьох ударів по Нікополю.
Пошкоджена багатоповерхівка та місцевий ринок.
Постраждалі
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки поранені три жінки – 69, 66 та 63 років.
Медики надають їм необхідну допомогу.
