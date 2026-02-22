Россия атакует Украину ударными дронами вечером 18 февраля (обновлено)
Вечером 22 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:04 - Сообщается о БПЛА в Харьковской области, вблизи н.п. Малиновка, курсом на Слобожанское и БПЛА в Херсонской области, мимо н.п. Черешеньки, в северо-восточном направлении.
Обновленная информация
В 18:25 - угроза применения баллистического вооружения.
В 18:27 – Воздушные Силы сообщают: Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская области - угроза применения баллистического вооружения.
В 18:57 - отбой угрозы.
В 20:19 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В 20:23 - пуски КАБ на Сумщину.
В 20:41 - Запорожье: БПЛА мимо Балабино в направлении города.
Обновленная информация
В 21:16 - сообщалось о пусках КАБ в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину.
В 21:21 - пуски КАБ на Харьковщину.
В 21:24 - КАБы на Запорожье.
В 21:38 - группа БПЛА на Николаевщину с юга.
В 22:02 - Запорожье: БПЛА в окрестностях города.
Обновленная информация
- В 23:00: Сумщина - БПЛА курсом на Тростянец,
- Черниговщина - БПЛА мимо Холмов, курсом на Макошино.
В 23:03: Николаев - БПЛА в направлении города с севера.
В 23:11 - группа БПЛА на Донетчине, курсом на юг Харьковщины.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что в ночь на 22 февраля войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА по 14 локациям.
