Россия атакует Украину ударными дронами вечером 18 февраля (обновлено)

Вечером 22 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:04 - Сообщается о БПЛА в Харьковской области, вблизи н.п. Малиновка, курсом на Слобожанское и БПЛА в Херсонской области, мимо н.п. Черешеньки, в северо-восточном направлении.

Обновленная информация

В 18:25 - угроза применения баллистического вооружения.

В 18:27 – Воздушные Силы сообщают: Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская области - угроза применения баллистического вооружения.

В 18:57 - отбой угрозы.

В 20:19 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В 20:23 - пуски КАБ на Сумщину.

В 20:41 - Запорожье: БПЛА мимо Балабино в направлении города.

Обновленная информация

В 21:16 - сообщалось о пусках КАБ в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину.

В 21:21 - пуски КАБ на Харьковщину.

В 21:24 - КАБы на Запорожье.

В 21:38 - группа БПЛА на Николаевщину с юга.

В 22:02 - Запорожье: БПЛА в окрестностях города.

Обновленная информация

В 23:00: Сумщина - БПЛА курсом на Тростянец,

Черниговщина - БПЛА мимо Холмов, курсом на Макошино.

В 23:03: Николаев - БПЛА в направлении города с севера.

В 23:11 - группа БПЛА на Донетчине, курсом на юг Харьковщины.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что в ночь на 22 февраля войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА по 14 локациям.

