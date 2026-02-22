РУС
Новости Атака беспилотников
4 626 22

Россия атакует Украину ударными дронами вечером 18 февраля (обновлено)

атака шахидов 22 февраля

Вечером 22 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:04 - Сообщается о БПЛА в Харьковской области, вблизи н.п. Малиновка, курсом на Слобожанское и БПЛА в Херсонской области, мимо н.п. Черешеньки, в северо-восточном направлении.

Обновленная информация

В 18:25 - угроза применения баллистического вооружения.

В 18:27 – Воздушные Силы сообщают: Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская области - угроза применения баллистического вооружения.

В 18:57 - отбой угрозы.

В 20:19 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В 20:23 - пуски КАБ на Сумщину.

В 20:41 - Запорожье: БПЛА мимо Балабино в направлении города.

Обновленная информация

В 21:16 - сообщалось о пусках КАБ в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину.

В 21:21 - пуски КАБ на Харьковщину.

В 21:24 - КАБы на Запорожье.

В 21:38 - группа БПЛА на Николаевщину с юга.

В 22:02 - Запорожье: БПЛА в окрестностях города.

Обновленная информация

  • В 23:00: Сумщина - БПЛА курсом на Тростянец,
  • Черниговщина - БПЛА мимо Холмов, курсом на Макошино.

В 23:03: Николаев - БПЛА в направлении города с севера.

В 23:11 - группа БПЛА на Донетчине, курсом на юг Харьковщины.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее мы писали, что в ночь на 22 февраля войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА по 14 локациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы показали, как отражали комбинированную атаку РФ в ночь на 22 февраля. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (2861) атака (802) дроны (4770) Шахед (1682)
+5
Мда проще забанити чим виправити помилку ..Роблю скріншот в музей карикатур Цензор
показать весь комментарий
22.02.2026 23:52 Ответить
+1
Вот шо крест животворящий делает! (с). См. выше).
показать весь комментарий
22.02.2026 23:44 Ответить
+1
А що сталось, де коментарі ?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:59 Ответить
Четвёртые сутки пылают станицы, объята пожаром донская земля (с)
показать весь комментарий
23.02.2026 00:22 Ответить
Внимательно прочитайте заголовок
показать весь комментарий
23.02.2026 03:23 Ответить
У Татарстані палає ключова нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "Дружба"
показать весь комментарий
23.02.2026 06:09 Ответить
яка є ключовим вузлом для забезпечення роботи експортного нафтопроводу "Дружба".
показать весь комментарий
23.02.2026 06:10 Ответить
 
 