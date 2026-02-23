Росія атакує Україну ударними дронами (оновлено)

атака шахедів 22 лютого

Увечері 22 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:04 - Повідомляється про БпЛА на Харківщині, поблизу н.п. Малинівка, курсом на Слобожанське та БпЛА на Херсонщині, повз н.п. Черешеньки, в північно-східному напрямку.

О 18:25 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 18:27 - Повітряні сили повідомляють: Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська області - загроза застосування балістичного озброєння.

О 18:57 - Відбій загрози.

О 20:19 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 20:23 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 20:41 - Запоріжжя - БпЛА повз Балабине, в напрямку міста.

О 21:16 - Повідомлялося про пуски КАБ на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину.

О 21:21 - Пуски КАБ на Харківщину.

О 21:24 -  КАБи на Запоріжжі.

О 21:38 - Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.

О 22:02 - Запоріжжя - БпЛА на околицях міста.

О 23:00 - Сумщина - БпЛА курсом на Тростянець. Чернігівщина - БпЛА повз Холми, курсом на Макошине.

О 23:03 - Миколаїв - БпЛА в напрямку міста з півночі.

О 23:11 - Група БпЛА на Донеччині, курсом на південь Харківщини.

О 00:03 - Дніпропетровщина - в районі н.п. Софіїівка ворожий БпЛА.

О 00:23 - Сумщина - група БпЛА на півночі, в напрямку н.п. Шостка, Глухів.

О 00:33 - Харківщина - БпЛА в напрямку н.п. Вільшани/Люботин з півночі.

О 01:17 - Сумщина - БпЛА курсом на н.п. Улянівка.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми писали, що у ніч на 22 лютого війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Знищено 33 із 50 ракет та 274 БпЛА, є влучання 14 ракет та 23 БпЛА на 14 локаціях.

