Повітряні сили показали, як відбивали комбіновану атаку РФ у ніч на 22 лютого. ВIДЕО
Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відеокадри бойової роботи під час комбінованої російської атаки у ніч на неділю, 22 лютого.
Про це повідомля Цензор.НЕТ з посиланням на допис Повітряних сил у телеграм-каналі.
Кадри відбиття атаки
"Бойова робота протиповітряної оборони під час комбінованого удару у ніч на 22 лютого 2026 року", - йдеться у дописі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
- Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
- Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
- Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
- Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.
