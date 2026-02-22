УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11915 відвідувачів онлайн
Новини Відео Масований комбінований удар
5 242 18

Повітряні сили показали, як відбивали комбіновану атаку РФ у ніч на 22 лютого. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відеокадри бойової роботи під час комбінованої російської атаки у ніч на неділю, 22 лютого.

Про це повідомля Цензор.НЕТ з посиланням на допис Повітряних сил у телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кадри відбиття атаки

"Бойова робота протиповітряної оборони під час комбінованого удару у ніч на 22 лютого 2026 року", - йдеться у дописі.

Читайте також: Знищено 33 із 50 ракет та 274 БпЛА, є влучання 14 ракет та 23 БпЛА на 14 локаціях, - Повітряні сили

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
  • Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
  • Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
  • Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
  • Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

Дивіться також: Ліквідовано пожежі, спричинені атакою РФ на Київщину. Триває розбір завалів. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34237) атака (1569) Повітряні сили (3435)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Молодці! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
22.02.2026 17:39 Відповісти
+12
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московитам та КабМіндічам з бакановим і єрмаком!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
22.02.2026 17:42 Відповісти
+7
З урахуванням того, що це офіційне відео від Повітряних сил, сильно псує враження кацапсяча мова наприкінці.
показати весь коментар
22.02.2026 17:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
22.02.2026 17:39 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московитам та КабМіндічам з бакановим і єрмаком!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
22.02.2026 17:42 Відповісти
З урахуванням того, що це офіційне відео від Повітряних сил, сильно псує враження кацапсяча мова наприкінці.
показати весь коментар
22.02.2026 17:50 Відповісти
так .дуже псує наприкінці язик окупанта
показати весь коментар
22.02.2026 17:55 Відповісти
половина наших воїнів ЗСУ розмовляють суржиком , не все так швидко робиться потрібен час
показати весь коментар
22.02.2026 18:00 Відповісти
До чого тут твої меншовартісні комплекси?
показати весь коментар
22.02.2026 18:04 Відповісти
в тебе зароджується фашизм
показати весь коментар
22.02.2026 18:06 Відповісти
Травма кацапізму негативно впливає на роботу твого мозку
показати весь коментар
22.02.2026 18:18 Відповісти
я за Капіталізм ,продаю на ОЛХ і купую на Алі
показати весь коментар
22.02.2026 18:19 Відповісти
так говорять росіяни про Українців
показати весь коментар
22.02.2026 18:15 Відповісти
Через свою меншовартість ти навіть не помічаєш, що цитуєш тупі і застарілі ×уйловські методички. 😆
показати весь коментар
22.02.2026 18:21 Відповісти
проїхали....
показати весь коментар
22.02.2026 18:26 Відповісти
я сам с ускоязичного регіону ,але вчусь
I guess i'm learning
I must be warmer now..
показати весь коментар
22.02.2026 18:04 Відповісти
А коментар кацапсячою-то для оркостада, щоб вони розуміли, що усі їх потуги марні. Саме тому для них антизомбі та громадянська оборона кацапсячою виходять на ютубі, щоб комусь зі зомбостада хоч щось дійшло. Бо українською вони не розуміють. Намагаються недорозвинені типу скабєєвої, соловйова та різних там гаспарянів вимовляти щось на кшталт "паляниця" чи "незалежність"-але не вдається. Усе одно "поляніца" та "нєзалєжность" виходять. Узкоьязнична щелепа створена тільки для лизання дупи *****.
показати весь коментар
22.02.2026 21:54 Відповісти
⚡️ 60 000 гривень за підрив у Львові - таку суму за теракт обіцяли ФСБ рф запроданці, якій через державну зраду, тепер «світить» довічне.
показати весь коментар
22.02.2026 18:27 Відповісти
Журналіст Глагола додає, що підривниця розраховувала цими коштами погасити борги та закрити фінансові проблеми. Проте, рашисти перерахували кошти тільки на придбання компонентів для вибухівки, а гроші за замовлення терористка, звісно, не отримала.
показати весь коментар
22.02.2026 18:28 Відповісти
 
 