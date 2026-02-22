Ліквідовано пожежі, спричинені атакою РФ на Київщину. Триває розбір завалів. ФОТОрепортаж
Триває ліквідація наслідків російського обстрілу на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Станом на 12.00 ліквідовані всі пожежі на 8 локаціях у різних районах області.
Триває розбір завалів
У селі Путрівка Фастівського району та селищі Софіївська Борщагівка триває розбір завалів зруйнованих будинків.
Встановлено намет для обігріву мешканців пошкоджених вибухом будинків.
На місці руйнувань працюють психологи ДСНС.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
- Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
- Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
- Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
- Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.
Інакше ця мерзота не зрозуміє.