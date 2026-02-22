Ликвидированы пожары, вызванные атакой РФ на Киевщину. Продолжается разбор завалов. ФОТОрепортаж
Продолжается ликвидация последствий российского обстрела в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на 12.00 ликвидированы все пожары на 8 локациях в разных районах области.
Продолжается разбор завалов
В селе Путровка Фастовского района и поселке Софиевская Борщаговка продолжается разбор завалов разрушенных домов.
Установлена палатка для обогрева жителей поврежденных взрывом домов.
На месте разрушений работают психологи ГСЧС.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
Інакше ця мерзота не зрозуміє.