Ликвидированы пожары, вызванные атакой РФ на Киевщину. Продолжается разбор завалов. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация последствий российского обстрела в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на 12.00 ликвидированы все пожары на 8 локациях в разных районах области.

В селе Путровка Фастовского района и поселке Софиевская Борщаговка продолжается разбор завалов разрушенных домов.

Установлена палатка для обогрева жителей поврежденных взрывом домов.

На месте разрушений работают психологи ГСЧС.



















Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву

Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.

Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

