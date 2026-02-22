Воздушные Cилы показали, как отражали комбинированную атаку РФ в ночь на 22 февраля. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ обнародовали видеокадры боевой работы во время комбинированной российской атаки в ночь на воскресенье, 22 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных Cил в телеграм-канале.

Кадры отражения атаки

"Боевая работа противовоздушной обороны во время комбинированного удара в ночь на 22 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Читайте также: Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА в 14 локациях, - Воздушные силы

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву

Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.

Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

