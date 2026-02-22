Воздушные Cилы показали, как отражали комбинированную атаку РФ в ночь на 22 февраля. ВИДЕО
Воздушные силы ВСУ обнародовали видеокадры боевой работы во время комбинированной российской атаки в ночь на воскресенье, 22 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных Cил в телеграм-канале.
Кадры отражения атаки
"Боевая работа противовоздушной обороны во время комбинированного удара в ночь на 22 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
