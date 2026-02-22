Атака РФ на Киевщину: количество пострадавших возросло до 17 человек, четверо из них - дети. ФОТОрепортаж

В Киевской области количество пострадавших в результате российской комбинированной атаки в воскресенье, 22 февраля, возросло до 17 человек, четверо из них - дети.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник

Последствия атаки

По словам чиновника, разрушения зафиксированы в Броварском, Обуховском, Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах. Наибольшие разрушения понесли Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы.

В целом, в результате атаки в области повреждено более 100 домов - это частные дома и квартиры в многоэтажках.

"Но и это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки от владельцев жилья. Степень разрушений разная - от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов. Пострадали также объекты бизнеса, складские и офисные помещения, гаражные кооперативы, транспорт", - рассказал Калашник.

В Броварском районе повреждены гаражные боксы, административные и складские здания предприятий, офисные помещения, а также автомобили и другая техника.

повреждены гаражные боксы, административные и складские здания предприятий, офисные помещения, а также автомобили и другая техника. В Обуховском районе - травмированы три человека, среди которых ребенок . Зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры, предприятий, жилых домов (частных и многоэтажек), учебных заведений, автомобилей и железнодорожной инфраструктуры.

- . Зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры, предприятий, жилых домов (частных и многоэтажек), учебных заведений, автомобилей и железнодорожной инфраструктуры. В Бориспольском районе - травмирован один человек . Повреждены частные дома, ферма и автомобили. Также в результате взрывной волны пострадала церковь. Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого.

- . Повреждены частные дома, ферма и автомобили. Также в результате взрывной волны пострадала церковь. Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого. В Бучанском районе - травмированы шесть человек, среди которых трое детей . Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также офисные и торговые помещения.

. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также офисные и торговые помещения. В Фастовском районе - травмированы семь человек, среди которых один ребенок. К сожалению, в результате вражеского удара погиб один человек. Повреждены частные дома и автомобили. Именно здесь произошли самые трагические последствия атаки.

На данный момент, по словам главы ОВА, подтверждена информация о 17 пострадавших, среди них - четверо детей.

"Сейчас в медицинских учреждениях находятся пять человек - четверо взрослых и один ребенок. Двое взрослых - в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Ребенок также находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь. На местах работают все оперативные службы. Спасатели, медики, полицейские, коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь людям", - рассказал чиновник.

