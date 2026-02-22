РУС
Атака РФ на Киевщину: количество пострадавших возросло до 17 человек, четверо из них - дети. ФОТОрепортаж

В Киевской области количество пострадавших в результате российской комбинированной атаки в воскресенье, 22 февраля, возросло до 17 человек, четверо из них - дети.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

По словам чиновника, разрушения зафиксированы в Броварском, Обуховском, Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах. Наибольшие разрушения понесли Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы.

обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА
обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА

В целом, в результате атаки в области повреждено более 100 домов - это частные дома и квартиры в многоэтажках.

обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА
обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА

"Но и это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки от владельцев жилья. Степень разрушений разная - от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов. Пострадали также объекты бизнеса, складские и офисные помещения, гаражные кооперативы, транспорт", - рассказал Калашник.

обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА
обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА
  • В Броварском районе повреждены гаражные боксы, административные и складские здания предприятий, офисные помещения, а также автомобили и другая техника.
  • В Обуховском районе - травмированы три человека, среди которых ребенок. Зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры, предприятий, жилых домов (частных и многоэтажек), учебных заведений, автомобилей и железнодорожной инфраструктуры.
  • В Бориспольском районе - травмирован один человек. Повреждены частные дома, ферма и автомобили. Также в результате взрывной волны пострадала церковь. Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого.
  • В Бучанском районе - травмированы шесть человек, среди которых трое детей. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также офисные и торговые помещения.
  • В Фастовском районе - травмированы семь человек, среди которых один ребенок. К сожалению, в результате вражеского удара погиб один человек. Повреждены частные дома и автомобили. Именно здесь произошли самые трагические последствия атаки.

На данный момент, по словам главы ОВА, подтверждена информация о 17 пострадавших, среди них - четверо детей.

обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА
обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА

"Сейчас в медицинских учреждениях находятся пять человек - четверо взрослых и один ребенок. Двое взрослых - в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Ребенок также находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь. На местах работают все оперативные службы. Спасатели, медики, полицейские, коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь людям", - рассказал чиновник.

обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА
обстрелы Киевской области
Фото: Киевская ОВА

Читайте также: Рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
  • Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
  • Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
  • Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
  • Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

Читайте также: Атака РФ на Киевскую область: погиб мужчина в Фастовском районе

Автор: 

+10
Пуйлу давно проставляють прогули в Мавзолеї на Красній площі. СБУ і ГУР, займіться, нарешті, своєю справою.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:59 Ответить
+7
та в якому мавзолеї... на свалці. власне як і лєніну
показать весь комментарий
22.02.2026 18:01 Ответить
+7
×уйлу в цьому активно допомагають ті, хто обкрадає ЗСУ і тил під час війни, починаючи з друзів і призначенців Віслюка.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:12 Ответить
Пуйлу давно проставляють прогули в Мавзолеї на Красній площі. СБУ і ГУР, займіться, нарешті, своєю справою.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:59 Ответить
та в якому мавзолеї... на свалці. власне як і лєніну
показать весь комментарий
22.02.2026 18:01 Ответить
Хоч на свалці, хоч в мавзолеї, тільки б якнайшвидше околів і посинів.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:06 Ответить
×уйлу в цьому активно допомагають ті, хто обкрадає ЗСУ і тил під час війни, починаючи з друзів і призначенців Віслюка.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:12 Ответить
Тромб і Віткофф знову скажуть що Х'уйло хоче світу. Зате яка істерика була у Тромба коли Х'уйло пожалівся що Україна буцімто хотіла його вбити. А майже десятки ракет які летіли на Київ хіба не хотіли вбити Зеленського?
показать весь комментарий
22.02.2026 18:15 Ответить
Пекельні борошна? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.02.2026 18:26 Ответить
Зря ви так. Людина намагалася писати українською мовою. Хай краще так, з перекладачем, ніж московською говіркою.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:30 Ответить
Зараз він вже вам про ,,зря,, напише.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:23 Ответить
Його розковбасило через згадку у тексті сонцесяйного лідора . Хоча за змістом це якраз саме те що потрібно було . На жаль , є такі особистості , що "уміють" свій "патріотизм" показати там де цього від них не тільки не чекають , а навіть не очікують ))
показать весь комментарий
22.02.2026 22:35 Ответить
Та байдуже, всіх довбограїв в чаті не переслухаєш.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:27 Ответить
до бідняків цей раз залетіло
показать весь комментарий
23.02.2026 05:04 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
22.02.2026 20:39 Ответить
Блін ... що це за вирва ? Від чого ?
показать весь комментарий
22.02.2026 21:15 Ответить
Від ракети.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:35 Ответить
 
 