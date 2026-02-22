Атака РФ на Київщину: кількість постраждалих зросла до 17 осіб, четверо з них – діти. ФОТОрепортаж

У Київській області кількість постраждалих внаслідок російської комбінованої атаки у неділю, 22 лютого, зросла до 17 осіб, четверо з них - діти.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

За словами посадовця, руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

Фото: Київська ОВА
Фото: Київська ОВА

Загалом унаслідок атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках.

Фото: Київська ОВА
Фото: Київська ОВА

"Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт", - розповів Калашник.

Фото: Київська ОВА
Фото: Київська ОВА
  • У Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку.
  • В Обухівському районітравмовано троє людей, серед яких дитина. Зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), заклада освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури.
  • У Бориспільському районітравмовано одну людину. Пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі. Також унаслідок вибухової хвилі постраждала церква. Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого.
  • У Бучанському районі — травмовано шестеро осіб, серез яких троє дітей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення.
  • У Фастівському районітравмовано семеро людей, серед яких одна дитина. На жаль, унаслідок ворожого удару загинула одна людина. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Саме тут сталися найбільш трагічні наслідки атаки.

Станом на зараз, за словами голови ОВА, підтверджена інформація про 17 постраждалих, серед них четверо дітей.

Фото: Київська ОВА
Фото: Київська ОВА

"Наразі у медичних закладах перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих та одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу. На місцях працюють усі оперативні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям", - розповів посадовець.

Фото: Київська ОВА
Фото: Київська ОВА

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
  • Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
  • Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
  • Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
  • Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

Пуйлу давно проставляють прогули в Мавзолеї на Красній площі. СБУ і ГУР, займіться, нарешті, своєю справою.
показати весь коментар
22.02.2026 17:59 Відповісти
та в якому мавзолеї... на свалці. власне як і лєніну
показати весь коментар
22.02.2026 18:01 Відповісти
Хоч на свалці, хоч в мавзолеї, тільки б якнайшвидше околів і посинів.
показати весь коментар
22.02.2026 18:06 Відповісти
×уйлу в цьому активно допомагають ті, хто обкрадає ЗСУ і тил під час війни, починаючи з друзів і призначенців Віслюка.
показати весь коментар
22.02.2026 18:12 Відповісти
ДОПОКИ zeйло окупує посаду Презедента України, пуйлу НІЧОГО боятися!!!!

то є щюри-близнюки кадебешного совка!
показати весь коментар
24.02.2026 11:29 Відповісти
Тромб і Віткофф знову скажуть що Х'уйло хоче світу. Зате яка істерика була у Тромба коли Х'уйло пожалівся що Україна буцімто хотіла його вбити. А майже десятки ракет які летіли на Київ хіба не хотіли вбити Зеленського?
показати весь коментар
22.02.2026 18:15 Відповісти
Пекельні борошна? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
22.02.2026 18:26 Відповісти
Зря ви так. Людина намагалася писати українською мовою. Хай краще так, з перекладачем, ніж московською говіркою.
показати весь коментар
22.02.2026 18:30 Відповісти
Зараз він вже вам про ,,зря,, напише.
показати весь коментар
22.02.2026 19:23 Відповісти
Його розковбасило через згадку у тексті сонцесяйного лідора . Хоча за змістом це якраз саме те що потрібно було . На жаль , є такі особистості , що "уміють" свій "патріотизм" показати там де цього від них не тільки не чекають , а навіть не очікують ))
показати весь коментар
22.02.2026 22:35 Відповісти
Та байдуже, всіх довбограїв в чаті не переслухаєш.
показати весь коментар
22.02.2026 19:27 Відповісти
до бідняків цей раз залетіло
показати весь коментар
23.02.2026 05:04 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
22.02.2026 20:39 Відповісти
Блін ... що це за вирва ? Від чого ?
показати весь коментар
22.02.2026 21:15 Відповісти
Від ракети.
показати весь коментар
22.02.2026 21:35 Відповісти
 
 