Атака РФ на Київщину: кількість постраждалих зросла до 17 осіб, четверо з них – діти. ФОТОрепортаж
У Київській області кількість постраждалих внаслідок російської комбінованої атаки у неділю, 22 лютого, зросла до 17 осіб, четверо з них - діти.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
За словами посадовця, руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.
Загалом унаслідок атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках.
"Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт", - розповів Калашник.
- У Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку.
- В Обухівському районі — травмовано троє людей, серед яких дитина. Зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), заклада освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури.
- У Бориспільському районі — травмовано одну людину. Пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі. Також унаслідок вибухової хвилі постраждала церква. Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого.
- У Бучанському районі — травмовано шестеро осіб, серез яких троє дітей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення.
- У Фастівському районі — травмовано семеро людей, серед яких одна дитина. На жаль, унаслідок ворожого удару загинула одна людина. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Саме тут сталися найбільш трагічні наслідки атаки.
Станом на зараз, за словами голови ОВА, підтверджена інформація про 17 постраждалих, серед них четверо дітей.
"Наразі у медичних закладах перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих та одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу. На місцях працюють усі оперативні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям", - розповів посадовець.
Що передувало?
то є щюри-близнюки кадебешного совку!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев