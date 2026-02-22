Атака РФ на Київщину: кількість постраждалих зросла до 17 осіб, четверо з них – діти. ФОТОрепортаж

У Київській області кількість постраждалих внаслідок російської комбінованої атаки у неділю, 22 лютого, зросла до 17 осіб, четверо з них - діти.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

За словами посадовця, руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Загалом унаслідок атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

"Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт", - розповів Калашник.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

У Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку.

пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку. В Обухівському районі — травмовано троє людей, серед яких дитина . Зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), заклада освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури.

— . Зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), заклада освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури. У Бориспільському районі — травмовано одну людину . Пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі. Також унаслідок вибухової хвилі постраждала церква. Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого.

— . Пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі. Також унаслідок вибухової хвилі постраждала церква. Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого. У Бучанському район і — травмовано шестеро осіб, серез яких троє дітей . Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення.

і — . Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення. У Фастівському районі — травмовано семеро людей, серед яких одна дитина. На жаль, унаслідок ворожого удару загинула одна людина. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Саме тут сталися найбільш трагічні наслідки атаки.

Станом на зараз, за словами голови ОВА, підтверджена інформація про 17 постраждалих, серед них четверо дітей.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

"Наразі у медичних закладах перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих та одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу. На місцях працюють усі оперативні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям", - розповів посадовець.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Читайте також: Рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.

Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву

Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.

Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

Читайте також: Атака РФ на Київщину: загинув чоловік у Фастівському районі