Атака РФ на Київщину: загинув чоловік у Фастівському районі

Унаслідок масованої ворожої атаки на Київську область у Фастівському районі від отриманих травм загинув 49-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Це ще одне обірване життя, ще одна родина, яка втратила рідну людину через підступність і жорстокість ворога. Важко підібрати слова, коли гинуть мирні люди. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого. Розділяємо ваш біль. Працюємо над тим, щоб підтримати постраждалих і забезпечити допомогу всім, хто її потребує", - зазначив очільник області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.

Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву

Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.

Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

