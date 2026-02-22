Атака РФ на Киевщину: погиб мужчина в Фастовском районе
В результате массированной вражеской атаки на Киевскую область в Фастовском районе от полученных травм погиб 49-летний мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Это еще одна оборванная жизнь, еще одна семья, которая потеряла родного человека из-за коварства и жестокости врага. Трудно подобрать слова, когда гибнут мирные люди. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Разделяем вашу боль. Работаем над тем, чтобы поддержать пострадавших и обеспечить помощь всем, кто в ней нуждается", - отметил глава области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
