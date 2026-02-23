РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
273 0

Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: один человек погиб, еще один – ранен

Более 40 атак на Днепропетровскую область: погиб человек, есть раненые

В Днепропетровской области вследствие российских обстрелов погиб человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российские войска более 40 раз атаковали два района авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами.

Обстрелы Синельниковского района

В Синельниковском районе под вражеским огнем оказались Покровская и Межевская громады. Одна женщина погибла, еще одна – ранена. 

Повреждены дома, дом культуры, гимназия и автомобили. 

Смотрите также: Россияне атаковали артиллерией Никополь: трое раненых. ФОТО

Обстрелы Никопольщины

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская, Мировская громады.

Повреждены более 10 частных домов и многоэтажка, предприятие, центр соцзащиты, уничтожен гараж.

Смотрите также: Обстрел Днепропетровщины: россияне ранили 5 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (15042) Никополь (963) Днепропетровская область (1478) Никопольский район (617) Синельниковский район (439)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 