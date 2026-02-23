Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: один человек погиб, еще один – ранен
В Днепропетровской области вследствие российских обстрелов погиб человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Российские войска более 40 раз атаковали два района авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами.
Обстрелы Синельниковского района
В Синельниковском районе под вражеским огнем оказались Покровская и Межевская громады. Одна женщина погибла, еще одна – ранена.
Повреждены дома, дом культуры, гимназия и автомобили.
Обстрелы Никопольщины
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская, Мировская громады.
Повреждены более 10 частных домов и многоэтажка, предприятие, центр соцзащиты, уничтожен гараж.
