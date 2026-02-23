Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: один человек погиб, еще один – ранен

В Днепропетровской области вследствие российских обстрелов погиб человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Российские войска более 40 раз атаковали два района авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами.

Обстрелы Синельниковского района

В Синельниковском районе под вражеским огнем оказались Покровская и Межевская громады. Одна женщина погибла, еще одна – ранена.

Повреждены дома, дом культуры, гимназия и автомобили.

Обстрелы Никопольщины

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская, Мировская громады.

Повреждены более 10 частных домов и многоэтажка, предприятие, центр соцзащиты, уничтожен гараж.

