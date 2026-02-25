Росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: поранено чоловіка

Упродовж дня російські війська понад 30 разів завдали ударів по населених пунктах Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Криворізький район

На Криворіжжі росіяни атакували Зеленодольську громаду. Там пошкоджена інфраструктура. Поранений чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Покровська і Марганецька громади. Понівечені приватні будинки і господарська споруда.

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській громаді. Знищений гараж, побита оселя.

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