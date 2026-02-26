Ворог вночі атакував Харківщину: 14 людей постраждали, серед них дитина. ФОТОрепортаж

У ніч проти 26 лютого російські загарбники масовано атакували Харків 17 БпЛА та двома ракетами. У Харківському районі під ударом ворожих БпЛА опинилась Рай-Оленівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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"14 людей постраждали в Харкові та в с. Рай-Оленівка під час ворожої масованої атаки", - йдеться в повідомленні.

Удари по Харкову

Під ворожою атакою цієї ночі опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони міста.

"Внаслідок влучань двох балістичних ракет та групи БпЛА типу "Шахед" по Київському та Шевченківському районах міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж, перебито газопровід", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

У Шевченківському районі пряме влучання по житловій багатоповерхівці. Один з ударів цієї ночі прийшовся по Центральному парку.

У Слобідському районі на місці ворожого удару пожежа. Ще один приватний будинок повністю зруйновано у Слобідському районі. Одна людина там постраждала, під завалами можуть знаходитися ще люди.

У Салтівському районі ворожим ударом зруйновано приватний житловий будинок. На місці пожежа та завали.

"Кількість постраждалих від ворожого обстрілу міста наразі - 7 людей", - повідомив Терехов.

Наслідки ворожої атаки













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