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Новини Масований комбінований удар
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Масована атака 26 лютого: РФ випустила крилаті ракети по Україні

ракети масований обстріл

Зранку 26 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників. У повітрі крилаті ракети, зафіксовано зліт Ту-95МС та Ту-160.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Рух ракет

5:25 - Ракети на/повз Конотоп!

5:27 - Ракети з Сумщини (повз Конотоп) на Чернігівщину, курс - південно-західний!

5:31 - Ракети в р-ні Дмитрівки (Чернігівщина) південним курсом на Полтавщину.

5:38  -  Ракети в р-ні Гребінки (Полтавщина) у напрямку Черкащини

5:41 - Ракети у напрямку Черкас

5:43 - Ракета на південному сході Сумщини у напрямку Полтавщини

5:46 - Ракети повз Черкаси у напрямку Кам'янки

5:53 - Ракети на Черкащині змінюють курс на західний у напрямку Вінниччини.

5:57 - Ракета в р-ні. Пирятина у напрямку Київщини

6:05 - Ракети в р-ні. н.п. Липовець, Турбів (Вінниччина) курсом на Житомирщину.

6:06 - Ракета в р-ні. Українки вектором на Васильків.

6:07 - Ракета на Вінницю зі сходу

6:10 - Ракета в р-ні Білої Церкви з півдня курс північний

6:11 - Ракета у напрямку Брусилова (Житомирщина) з півдня

6:13 - Ракета на Макарів/Наливайківка зі сходу та південного заходу.

6:16 - Ракета в р-ні. Конча-Заспа у напрямку Києва

7:04 - Пуски ракет з Брянської на Чернігівщину!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 25 лютого, - Повітряні сили ЗСУ

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обстріл (34320) ракети (4439) Повітряні сили (3447)
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Ф16 впораються
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26.02.2026 06:29 Відповісти
Не будучи здатними нас здолати на землі, ворог хоче нас купити у жадібних колишніх союзників. Кількість трильйонів запропонованих родичам Трампа росте як на дріжджах, так ніби кріпаків продають. Ми вже не встигаємо відслідковувати скільки ж обіцяють за Україну, чи то дванадцять трильйонів, чи то чотирнадцять. Але все це не має жодного значення, бо не можливо продати тих, хто не продається. Українська гідність не продається! Українці не продаються! Ми століттями занадто багато крові віддали за право бути українцями, щоб якісь віткофи-кушнери-трампи нас продавали. Напишіть там на стінах бальної зали Білого Дому «Україна не продається!», щоб на століття закарбувалось.

Ось так і увійшли в пʼятий рік повномасштабної війни.

Скажу як у перший день: Зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Ми приречені на перемогу
С. Ісмагилов
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26.02.2026 06:30 Відповісти
Вражі атаки перед перемовинами у Женеві
Може треба гнати кацапську делегацію із женеви? Це позор владі Швейцарії за прийом вбивц в країні
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26.02.2026 06:32 Відповісти
До кого Ви звертаєтесь? Це нащадки тих,хто нацистським золотом не гребував,знаючи його походження.Це пацюки.
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26.02.2026 07:03 Відповісти
что то вообще ниочем атака,ну реально пшик,где муллиарды шахедов и под сотню крылаток с десятками баллистик...реально сдуваються понемного кацапчеги
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26.02.2026 06:46 Відповісти
Знов обiсрався пуйло, нi про що
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26.02.2026 06:49 Відповісти
 
 