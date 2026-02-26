Масована атака 26 лютого: РФ випустила крилаті ракети по Україні
Зранку 26 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників. У повітрі крилаті ракети, зафіксовано зліт Ту-95МС та Ту-160.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ
Рух ракет
5:25 - Ракети на/повз Конотоп!
5:27 - Ракети з Сумщини (повз Конотоп) на Чернігівщину, курс - південно-західний!
5:31 - Ракети в р-ні Дмитрівки (Чернігівщина) південним курсом на Полтавщину.
5:38 - Ракети в р-ні Гребінки (Полтавщина) у напрямку Черкащини
5:41 - Ракети у напрямку Черкас
5:43 - Ракета на південному сході Сумщини у напрямку Полтавщини
5:46 - Ракети повз Черкаси у напрямку Кам'янки
5:53 - Ракети на Черкащині змінюють курс на західний у напрямку Вінниччини.
5:57 - Ракета в р-ні. Пирятина у напрямку Київщини
6:05 - Ракети в р-ні. н.п. Липовець, Турбів (Вінниччина) курсом на Житомирщину.
6:06 - Ракета в р-ні. Українки вектором на Васильків.
6:07 - Ракета на Вінницю зі сходу
6:10 - Ракета в р-ні Білої Церкви з півдня курс північний
6:11 - Ракета у напрямку Брусилова (Житомирщина) з півдня
6:13 - Ракета на Макарів/Наливайківка зі сходу та південного заходу.
6:16 - Ракета в р-ні. Конча-Заспа у напрямку Києва
7:04 - Пуски ракет з Брянської на Чернігівщину!
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С. Ісмагилов
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