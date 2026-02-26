Масована атака 26 лютого: РФ випустила крилаті ракети по Україні

Зранку 26 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників. У повітрі крилаті ракети, зафіксовано зліт Ту-95МС та Ту-160.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Рух ракет

5:25 - Ракети на/повз Конотоп!

5:27 - Ракети з Сумщини (повз Конотоп) на Чернігівщину, курс - південно-західний!

5:31 - Ракети в р-ні Дмитрівки (Чернігівщина) південним курсом на Полтавщину.

5:38 - Ракети в р-ні Гребінки (Полтавщина) у напрямку Черкащини

5:41 - Ракети у напрямку Черкас

5:43 - Ракета на південному сході Сумщини у напрямку Полтавщини

5:46 - Ракети повз Черкаси у напрямку Кам'янки

5:53 - Ракети на Черкащині змінюють курс на західний у напрямку Вінниччини.

5:57 - Ракета в р-ні. Пирятина у напрямку Київщини

6:05 - Ракети в р-ні. н.п. Липовець, Турбів (Вінниччина) курсом на Житомирщину.

6:06 - Ракета в р-ні. Українки вектором на Васильків.

6:07 - Ракета на Вінницю зі сходу

6:10 - Ракета в р-ні Білої Церкви з півдня курс північний

6:11 - Ракета у напрямку Брусилова (Житомирщина) з півдня

6:13 - Ракета на Макарів/Наливайківка зі сходу та південного заходу.

6:16 - Ракета в р-ні. Конча-Заспа у напрямку Києва

7:04 - Пуски ракет з Брянської на Чернігівщину!

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