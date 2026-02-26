Массированная атака 26 февраля: РФ выпустила крылатые ракеты по Украине

Утром 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков. В воздухе крылатые ракеты, зафиксирован взлет Ту-95МС и Ту-160.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ

Движение ракет

5:25 - Ракеты на/мимо Конотопа!

5:27 - Ракеты из Сумщины (мимо Конотопа) в Черниговскую область, курс - юго-западный!

5:31 - Ракеты в р-не Дмитровки (Черниговская область) южным курсом на Полтавскую область.

5:38 - Ракеты в р-не Гребенки (Полтавская область) в направлении Черкасской области

5:41 - Ракеты в направлении Черкасс

5:43 - Ракета на юго-востоке Сумской области в направлении Полтавской области

5:46 - Ракеты мимо Черкасс в направлении Каменки

5:53 - Ракеты в Черкасской области меняют курс на западный в направлении Винницкой области.

5:57 - Ракета в р-не. Пирятина в направлении Киевской области

6:05 - Ракеты в р-не н.п. Липовец, Турбов (Винницкая область) курсом на Житомирскую область.

6:06 - Ракета в р-не. Украинка вектором на Васильков.

6:07 - Ракета на Винницу с востока

6:10 - Ракета в районе Белой Церкви с юга курс северный

6:11 - Ракета в направлении Брусилова (Житомирская область) с юга

6:13 - Ракета на Макаров/Наливайковку с востока и юго-запада.

6:16 - Ракета в р-не Конча-Заспа в направлении Киева

