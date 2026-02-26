РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9085 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
3 503 7

Массированная атака 26 февраля: РФ выпустила крылатые ракеты по Украине

ракеты массированный обстрел

Утром 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков. В воздухе крылатые ракеты, зафиксирован взлет Ту-95МС и Ту-160.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Движение ракет

5:25 - Ракеты на/мимо Конотопа!

5:27 - Ракеты из Сумщины (мимо Конотопа) в Черниговскую область, курс - юго-западный!

5:31 - Ракеты в р-не Дмитровки (Черниговская область) южным курсом на Полтавскую область.

5:38 - Ракеты в р-не Гребенки (Полтавская область) в направлении Черкасской области

5:41 - Ракеты в направлении Черкасс

5:43 - Ракета на юго-востоке Сумской области в направлении Полтавской области

5:46 - Ракеты мимо Черкасс в направлении Каменки

5:53 - Ракеты в Черкасской области меняют курс на западный в направлении Винницкой области.

5:57 - Ракета в р-не. Пирятина в направлении Киевской области

6:05 - Ракеты в р-не н.п. Липовец, Турбов (Винницкая область) курсом на Житомирскую область.

6:06 - Ракета в р-не. Украинка вектором на Васильков.

6:07 - Ракета на Винницу с востока

6:10 - Ракета в районе Белой Церкви с юга курс северный

6:11 - Ракета в направлении Брусилова (Житомирская область) с юга

6:13 - Ракета на Макаров/Наливайковку с востока и юго-запада.

6:16 - Ракета в р-не Конча-Заспа в направлении Киева

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными дронами вечером 25 февраля, - Воздушные силы ВСУ

Автор: 

обстрел (15075) ракеты (1805) Воздушные силы (2113)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ф16 впораються
показать весь комментарий
26.02.2026 06:29 Ответить
Не будучи здатними нас здолати на землі, ворог хоче нас купити у жадібних колишніх союзників. Кількість трильйонів запропонованих родичам Трампа росте як на дріжджах, так ніби кріпаків продають. Ми вже не встигаємо відслідковувати скільки ж обіцяють за Україну, чи то дванадцять трильйонів, чи то чотирнадцять. Але все це не має жодного значення, бо не можливо продати тих, хто не продається. Українська гідність не продається! Українці не продаються! Ми століттями занадто багато крові віддали за право бути українцями, щоб якісь віткофи-кушнери-трампи нас продавали. Напишіть там на стінах бальної зали Білого Дому «Україна не продається!», щоб на століття закарбувалось.

Ось так і увійшли в пʼятий рік повномасштабної війни.

Скажу як у перший день: Зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Ми приречені на перемогу
С. Ісмагилов
показать весь комментарий
26.02.2026 06:30 Ответить
Вражі атаки перед перемовинами у Женеві
Може треба гнати кацапську делегацію із женеви? Це позор владі Швейцарії за прийом вбивц в країні
показать весь комментарий
26.02.2026 06:32 Ответить
До кого Ви звертаєтесь? Це нащадки тих,хто нацистським золотом не гребував,знаючи його походження.Це пацюки.
показать весь комментарий
26.02.2026 07:03 Ответить
что то вообще ниочем атака,ну реально пшик,где муллиарды шахедов и под сотню крылаток с десятками баллистик...реально сдуваються понемного кацапчеги
показать весь комментарий
26.02.2026 06:46 Ответить
Знов обiсрався пуйло, нi про що
показать весь комментарий
26.02.2026 06:49 Ответить
 
 