Массированная атака 26 февраля: РФ выпустила крылатые ракеты по Украине
Утром 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков. В воздухе крылатые ракеты, зафиксирован взлет Ту-95МС и Ту-160.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ
Движение ракет
5:25 - Ракеты на/мимо Конотопа!
5:27 - Ракеты из Сумщины (мимо Конотопа) в Черниговскую область, курс - юго-западный!
5:31 - Ракеты в р-не Дмитровки (Черниговская область) южным курсом на Полтавскую область.
5:38 - Ракеты в р-не Гребенки (Полтавская область) в направлении Черкасской области
5:41 - Ракеты в направлении Черкасс
5:43 - Ракета на юго-востоке Сумской области в направлении Полтавской области
5:46 - Ракеты мимо Черкасс в направлении Каменки
5:53 - Ракеты в Черкасской области меняют курс на западный в направлении Винницкой области.
5:57 - Ракета в р-не. Пирятина в направлении Киевской области
6:05 - Ракеты в р-не н.п. Липовец, Турбов (Винницкая область) курсом на Житомирскую область.
6:06 - Ракета в р-не. Украинка вектором на Васильков.
6:07 - Ракета на Винницу с востока
6:10 - Ракета в районе Белой Церкви с юга курс северный
6:11 - Ракета в направлении Брусилова (Житомирская область) с юга
6:13 - Ракета на Макаров/Наливайковку с востока и юго-запада.
6:16 - Ракета в р-не Конча-Заспа в направлении Киева
Ось так і увійшли в пʼятий рік повномасштабної війни.
Скажу як у перший день: Зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Ми приречені на перемогу
С. Ісмагилов
Може треба гнати кацапську делегацію із женеви? Це позор владі Швейцарії за прийом вбивц в країні