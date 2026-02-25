Україна передала МКС дані про загиблих та постраждалих внаслідок ударів РФ по енергетиці

Україна скерувала до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо атак РФ на енергооб'єкти України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Документ підготували Офіс Генпрокурора, СБУ та Міжвідомча робоча група військових спеціалістів.

"Впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом рф, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України.



Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування. Їх інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року", - зазначив Кравченко.

Окупанти уразили весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу.

Пошкоджено ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. Ця кампанія була більш системною та руйнівною, ніж попередні.

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Жертви

"Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб", - зазначив генпрокурор, додавши, що атаки мають ознаки злочинів проти людяності.

Офіс прокурора МКС поінформували про хронологію атак, їхні наслідки, потенційно причетні підрозділи ЗС РФ і представників військово-політичного керівництва РФ, які могли віддавати накази.

"Повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб рф, які вже перебувають у фокусі розслідування Офісу Прокурора МКС, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС.



Робота зі збору та систематизації доказів триває. Вони можуть бути надані на запит Офісу Прокурора МКС у порядку, визначеному КПК України та Римським статутом МКС", - підсумував він.

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Удари РФ по енергетиці України

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