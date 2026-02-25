Україна передала МКС дані про загиблих та постраждалих внаслідок ударів РФ по енергетиці
Україна скерувала до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо атак РФ на енергооб'єкти України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Документ підготували Офіс Генпрокурора, СБУ та Міжвідомча робоча група військових спеціалістів.
"Впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом рф, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України.
Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування. Їх інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року", - зазначив Кравченко.
Окупанти уразили весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу.
Пошкоджено ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. Ця кампанія була більш системною та руйнівною, ніж попередні.
Жертви
"Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб", - зазначив генпрокурор, додавши, що атаки мають ознаки злочинів проти людяності.
Офіс прокурора МКС поінформували про хронологію атак, їхні наслідки, потенційно причетні підрозділи ЗС РФ і представників військово-політичного керівництва РФ, які могли віддавати накази.
"Повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб рф, які вже перебувають у фокусі розслідування Офісу Прокурора МКС, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС.
Робота зі збору та систематизації доказів триває. Вони можуть бути надані на запит Офісу Прокурора МКС у порядку, визначеному КПК України та Римським статутом МКС", - підсумував він.
Удари РФ по енергетиці України
- Відомо, що Росія з початку повномасштабної війни здійснила 5796 атак на енергетику України.
- Міністр Шмигаль зазначив, що відновлення енергетики України потребує $90 млрд.
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