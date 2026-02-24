УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7078 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка енергетики України Відновлення енергосистеми
1 318 19

Відновлення енергетики України потребує $90 млрд, - Шмигаль

Понад $90 млрд потрібно на відбудову енергетики

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що на відновлення та модернізацію енергосектору України упродовж 10 років потрібно понад 90 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Шмигаль наголосив, що майже 80% від загальної суми потреб - 71 мільярд доларів - необхідні для відновлення та модернізації генеруючих потужностей.

Інші потреби розподіляються так:

  • 6,4 мільярда доларів - для відновлення теплового господарства;

  • 5,2 мільярда доларів - на відбудову газотранспортної інфраструктури;

  • 4,6 мільярда доларів - нафтова галузь, включно з переробкою.

"За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд", - наголосив Шмигаль.

Нова енергетична стратегія

Прем’єр також повідомив, що Україна спільно зі Світовим банком розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацкомісія з енергетики скоротила строки погодження проєктів генерації. Які нові терміни?

Документ має визначити нове бачення розвитку сектору, а також міститиме детальну дорожню карту відновлення й модернізації енергетичної системи.

П’ята оцінка збитків і потреб

Робота над п’ятою оцінкою завданих збитків і потреб у відновленні України стартувала в листопаді 2025 року. Вона охоплює період із 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року.

Оцінювання проводять Група Світового банку, Уряд України, Європейська комісія, Організація Об'єднаних Націй та інші міжнародні партнери.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США працюють над енергетичної угодою, планується співпраця за трьома напрямами, ‒ Шмигаль

Автор: 

енергетика (3822) Шмигаль Денис (4936)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
гнида шмигаль ..а де потрійний захист? ..запитай в колишнього прем'єра гниди шмигаля
показати весь коментар
24.02.2026 14:11 Відповісти
+10
В міндича, галущенко, шурми та єрмака візьміть гроші, накрали набагато більше, коли ти підар очолював кабмін! 🤬 та і в янелоха осіло в офшорах немало!
показати весь коментар
24.02.2026 14:22 Відповісти
+8
Це з врахуванням інтересу "Міндіча і Ко" чи ні ?
показати весь коментар
24.02.2026 14:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерц?Де наші гроші?
показати весь коментар
24.02.2026 14:10 Відповісти
гнида шмигаль ..а де потрійний захист? ..запитай в колишнього прем'єра гниди шмигаля
показати весь коментар
24.02.2026 14:11 Відповісти
Це з врахуванням інтересу "Міндіча і Ко" чи ні ?
показати весь коментар
24.02.2026 14:19 Відповісти
А їбало в Ахмєтки не лусне, ні?
показати весь коментар
24.02.2026 14:20 Відповісти
В міндича, галущенко, шурми та єрмака візьміть гроші, накрали набагато більше, коли ти підар очолював кабмін! 🤬 та і в янелоха осіло в офшорах немало!
показати весь коментар
24.02.2026 14:22 Відповісти
А власники стратегічної галузі України-енергетики(за виключенням АЕС), які саме й «прихватизували» її за часів кучмидля отримання надприбутків з України, скільки вкладуть у відновлення своїх об'єктів, як то ДЕТЕК, та інші???
показати весь коментар
24.02.2026 14:23 Відповісти
Ці злодії в пустелі пісок зроблять в дефіциті.
показати весь коментар
24.02.2026 14:28 Відповісти
Шмигаль як паніковський де наші гроші
показати весь коментар
24.02.2026 14:33 Відповісти
оце буде де розвернутися міндічам і Ко. Бабла неміряно
показати весь коментар
24.02.2026 14:38 Відповісти
Це з урахуванням двушечки на мацкву?
показати весь коментар
24.02.2026 14:39 Відповісти
менеджер ахмєта озвучив цифіри з яких, у випадку їх надходження до України, левова частка попаде в кишені "гаманця куйла"
показати весь коментар
24.02.2026 14:48 Відповісти
Курка в яйці, яйце в гнізді, а єврей вже гроші рахує.
показати весь коментар
24.02.2026 15:00 Відповісти
Так а де хвалені Зеленським Фламіндічі, а то нам зі всіх розказують що все Зеленський не програв війну , а тут виявляється все навпаки вони зруйнували енергетики зі слів Шмигаля на 90 мільярдів долл. тоді хоч не піарте себе що не програють війну, а їдіть вже геть з посад а на їх місце прийдуть справжні українці які захищали цю країну.
показати весь коментар
24.02.2026 15:04 Відповісти
Очередная схема аферистов,взять кредит под бешенный процент,который будут отдавать несколько поколений налогоплательщиков,построить мощности,а потом за хабари дать ахметке их приватизировать.
показати весь коментар
24.02.2026 15:09 Відповісти
А вы говорите 90 лярдов на два года. Там уже столько планов на эти бабки хоть бы до осени хватило текущего года. Да и те не дают.
показати весь коментар
24.02.2026 15:15 Відповісти
Премьер также сообщил, что Украина Источник: https://censor.net/ru/n3602172
Разве у нас премьер не Свириденко? Она, вроде как, баба?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2026/02/20/7231610/ Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила
показати весь коментар
24.02.2026 15:58 Відповісти
Разворовали минимум в 2 раза больше.
Шмигаль, тебе карты с козырями в руки - восстанавливай
показати весь коментар
24.02.2026 15:59 Відповісти
Напевно розрахунок на 90лярдів заморожених активів рамки...
показати весь коментар
24.02.2026 16:10 Відповісти
Міндіч с кодлом більше украв
показати весь коментар
24.02.2026 16:17 Відповісти
 
 