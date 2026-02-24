Відновлення енергетики України потребує $90 млрд, - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що на відновлення та модернізацію енергосектору України упродовж 10 років потрібно понад 90 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

Шмигаль наголосив, що майже 80% від загальної суми потреб - 71 мільярд доларів - необхідні для відновлення та модернізації генеруючих потужностей.

Інші потреби розподіляються так:

6,4 мільярда доларів - для відновлення теплового господарства;

5,2 мільярда доларів - на відбудову газотранспортної інфраструктури;

4,6 мільярда доларів - нафтова галузь, включно з переробкою.

"За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд", - наголосив Шмигаль.

Нова енергетична стратегія

Прем’єр також повідомив, що Україна спільно зі Світовим банком розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією.

Документ має визначити нове бачення розвитку сектору, а також міститиме детальну дорожню карту відновлення й модернізації енергетичної системи.

П’ята оцінка збитків і потреб

Робота над п’ятою оцінкою завданих збитків і потреб у відновленні України стартувала в листопаді 2025 року. Вона охоплює період із 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року.

Оцінювання проводять Група Світового банку, Уряд України, Європейська комісія, Організація Об'єднаних Націй та інші міжнародні партнери.

