Восстановление энергетики Украины требует $90 млрд, - Шмыгаль
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию энергосектора Украины в течение 10 лет потребуется более 90 миллиардов долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что почти 80% от общей суммы потребностей - 71 миллиард долларов - необходимы для восстановления и модернизации генерирующих мощностей.
Остальные потребности распределяются так:
-
6,4 миллиарда долларов – для восстановления теплового хозяйства;
-
5,2 миллиарда долларов - на восстановление газотранспортной инфраструктуры;
-
4,6 миллиарда долларов - нефтяная отрасль, включая переработку.
"По данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд", - подчеркнул Шмыгаль.
Новая энергетическая стратегия
Премьер также сообщил, что Украина совместно с Всемирным банком начинает работу над обновленной Энергетической стратегией.
Документ должен определить новое видение развития сектора, а также будет содержать подробную дорожную карту восстановления и модернизации энергетической системы.
Пятая оценка ущерба и потребностей
Работа над пятой оценкой нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины стартовала в ноябре 2025 года. Она охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.
Оценку проводят Группа Всемирного банка, Правительство Украины, Европейская комиссия, Организация Объединенных Наций и другие международные партнеры.
