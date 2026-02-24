РУС
1 093 19

Восстановление энергетики Украины требует $90 млрд, - Шмыгаль

На восстановление энергетики нужно более $90 млрд

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию энергосектора Украины в течение 10 лет потребуется более 90 миллиардов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Шмыгаль подчеркнул, что почти 80% от общей суммы потребностей - 71 миллиард долларов - необходимы для восстановления и модернизации генерирующих мощностей.

Остальные потребности распределяются так:

  • 6,4 миллиарда долларов – для восстановления теплового хозяйства;

  • 5,2 миллиарда долларов - на восстановление газотранспортной инфраструктуры;

  • 4,6 миллиарда долларов - нефтяная отрасль, включая переработку.

"По данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд", - подчеркнул Шмыгаль.

Новая энергетическая стратегия

Премьер также сообщил, что Украина совместно с Всемирным банком начинает работу над обновленной Энергетической стратегией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацкомиссия по энергетике сократила сроки согласования проектов генерации. Каковы новые сроки?

Документ должен определить новое видение развития сектора, а также будет содержать подробную дорожную карту восстановления и модернизации энергетической системы.

Пятая оценка ущерба и потребностей

Работа над пятой оценкой нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины стартовала в ноябре 2025 года. Она охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Оценку проводят Группа Всемирного банка, Правительство Украины, Европейская комиссия, Организация Объединенных Наций и другие международные партнеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и США работают над энергетическим соглашением, планируется сотрудничество по трем направлениям, ‒ Шмыгаль

Автор: 

энергетика (1280) Шмыгаль Денис (946)
Топ комментарии
+19
гнида шмигаль ..а де потрійний захист? ..запитай в колишнього прем'єра гниди шмигаля
показать весь комментарий
24.02.2026 14:11 Ответить
+10
В міндича, галущенко, шурми та єрмака візьміть гроші, накрали набагато більше, коли ти підар очолював кабмін! 🤬 та і в янелоха осіло в офшорах немало!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:22 Ответить
+8
Це з врахуванням інтересу "Міндіча і Ко" чи ні ?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:19 Ответить
Мерц?Де наші гроші?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:10 Ответить
А їбало в Ахмєтки не лусне, ні?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:20 Ответить
А власники стратегічної галузі України-енергетики(за виключенням АЕС), які саме й «прихватизували» її за часів кучмидля отримання надприбутків з України, скільки вкладуть у відновлення своїх об'єктів, як то ДЕТЕК, та інші???
показать весь комментарий
24.02.2026 14:23 Ответить
Ці злодії в пустелі пісок зроблять в дефіциті.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:28 Ответить
Шмигаль як паніковський де наші гроші
показать весь комментарий
24.02.2026 14:33 Ответить
оце буде де розвернутися міндічам і Ко. Бабла неміряно
показать весь комментарий
24.02.2026 14:38 Ответить
Це з урахуванням двушечки на мацкву?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:39 Ответить
менеджер ахмєта озвучив цифіри з яких, у випадку їх надходження до України, левова частка попаде в кишені "гаманця куйла"
показать весь комментарий
24.02.2026 14:48 Ответить
Курка в яйці, яйце в гнізді, а єврей вже гроші рахує.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:00 Ответить
Так а де хвалені Зеленським Фламіндічі, а то нам зі всіх розказують що все Зеленський не програв війну , а тут виявляється все навпаки вони зруйнували енергетики зі слів Шмигаля на 90 мільярдів долл. тоді хоч не піарте себе що не програють війну, а їдіть вже геть з посад а на їх місце прийдуть справжні українці які захищали цю країну.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:04 Ответить
Очередная схема аферистов,взять кредит под бешенный процент,который будут отдавать несколько поколений налогоплательщиков,построить мощности,а потом за хабари дать ахметке их приватизировать.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:09 Ответить
А вы говорите 90 лярдов на два года. Там уже столько планов на эти бабки хоть бы до осени хватило текущего года. Да и те не дают.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:15 Ответить
Премьер также сообщил, что Украина
Разве у нас премьер не Свириденко? Она, вроде как, баба?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2026/02/20/7231610/ Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила
показать весь комментарий
24.02.2026 15:58 Ответить
Разворовали минимум в 2 раза больше.
Шмигаль, тебе карты с козырями в руки - восстанавливай
показать весь комментарий
24.02.2026 15:59 Ответить
Напевно розрахунок на 90лярдів заморожених активів рамки...
показать весь комментарий
24.02.2026 16:10 Ответить
Міндіч с кодлом більше украв
показать весь комментарий
24.02.2026 16:17 Ответить
 
 