Восстановление энергетики Украины требует $90 млрд, - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию энергосектора Украины в течение 10 лет потребуется более 90 миллиардов долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что почти 80% от общей суммы потребностей - 71 миллиард долларов - необходимы для восстановления и модернизации генерирующих мощностей.

Остальные потребности распределяются так:

6,4 миллиарда долларов – для восстановления теплового хозяйства;

5,2 миллиарда долларов - на восстановление газотранспортной инфраструктуры;

4,6 миллиарда долларов - нефтяная отрасль, включая переработку.

"По данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд", - подчеркнул Шмыгаль.

Новая энергетическая стратегия

Премьер также сообщил, что Украина совместно с Всемирным банком начинает работу над обновленной Энергетической стратегией.

Документ должен определить новое видение развития сектора, а также будет содержать подробную дорожную карту восстановления и модернизации энергетической системы.

Пятая оценка ущерба и потребностей

Работа над пятой оценкой нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины стартовала в ноябре 2025 года. Она охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Оценку проводят Группа Всемирного банка, Правительство Украины, Европейская комиссия, Организация Объединенных Наций и другие международные партнеры.

