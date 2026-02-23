Нацкомісія з енергетики скоротила строки погодження проєктів генерації. Які нові терміни?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила зміни до постанови №352 від 26 березня 2022 року стосовно особливостей приєднання електроустановок до систем розподілу в умовах воєнного стану.

Як пише ExPro, ухвалені зміни встановлюють чіткі строки розгляду операторами систем розподілу проєктної документації на приєднання генерувальних установок, розробленої замовниками.

Нові терміни

Для об'єктів потужністю до 5 МВт первинний розгляд не може перевищувати 5 робочих днів, а повторний – 2 робочих дні.

Для установок потужністю понад 5 МВт ці строки становлять відповідно до 10 і 5 робочих днів.

Інші зміни

Також передбачено, що оператор системи розподілу зобов'язаний у письмовій формі оформлювати рішення щодо погодження або доопрацювання проєктної документації із зазначенням обґрунтованих зауважень та посиланням на відповідні нормативні вимоги.

Як зазначається, це має забезпечити прозорість і передбачуваність процесу приєднання нових генерувальних потужностей.

Окрім цього, до 1 жовтня 2026 року тимчасово змінено порядок визначення плати за збільшення потужності відпуску електроенергії в мережу для непобутових споживачів, які встановили власні генерувальні установки та отримали статус активних споживачів.

Зокрема, в цей період вартість приєднання визначатиметься на основі фактичної вартості обладнання та робіт, необхідних для забезпечення додаткового відпуску електроенергії, відповідно до проєктно-кошторисної документації.

Постанова набрала чинності 17 лютого 2026 року.

Як повідомлялося, в середині січня Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила зміни, котрі мали спростити процедури приєднання до мережі та виходу на ринок виробників електроенергії з об'єктів розподіленої генерації.

Нагадаємо, в Україні минулого року ввели в експлуатацію понад 450 МВт додаткових децентралізованих генерувальних потужностей.

Перед тим Національна комісія, що здійснює регулюванні в сферах енергетики та комунальних послуг, спростила процедуру приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень.

За даними "Укренерго", потужність встановлених в Україні газотурбінних та газопоршневих установок за рік зросла на 270%. Це посилює резерви на випадок пошкоджень генерації та підготовку до опалювального сезону.