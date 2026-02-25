Єврокомісія допоможе відбудовувати енергетику та посилити захист перед наступною зимою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стратегію значного посилення стійкості України.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.
Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу", - пояснив він.
Удари РФ по енергетиці України
- Відомо, що Росія з початку повномасштабної війни здійснила 5796 атак на енергетику України.
- Міністр Шмигаль зазначив, що відновлення енергетики України потребує $90 млрд.
Топ коментарі
+17 Gal
показати весь коментар25.02.2026 10:52 Відповісти Посилання
+8 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар25.02.2026 10:59 Відповісти Посилання
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар25.02.2026 10:54 Відповісти Посилання
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