Єврокомісія допоможе відбудовувати енергетику та посилити захист перед наступною зимою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стратегію значного посилення стійкості України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.



Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу", - пояснив він.

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