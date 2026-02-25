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Новини Підтримка енергетики України
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Єврокомісія допоможе відбудовувати енергетику та посилити захист перед наступною зимою, - Зеленський

Підтримка енергетики України: як допоможе Європа?

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стратегію значного посилення стійкості України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу", - пояснив він.

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Удари РФ по енергетиці України

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) енергетика (3829) фон дер Ляєн Урсула (997)
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Топ коментарі
+17
Перепрошую, а міндіч з галущенком що на то скажуть? Вони згідні? Візьмуться за ту справу?
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25.02.2026 10:52 Відповісти
+8
Єврокоміся з одного боку та міндич з зелебобою з іншого, уклали договір про наступне....
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25.02.2026 10:59 Відповісти
+7
враховуючи.що ми вже розікрали в Україні докуя нрошей на захист і енергетику України ..."Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою. Джерело: https://censor.net/ua/n3602319
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25.02.2026 10:54 Відповісти
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Перепрошую, а міндіч з галущенком що на то скажуть? Вони згідні? Візьмуться за ту справу?
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25.02.2026 10:52 Відповісти
Вони вдвох два "шлагбауми" поставлять - тоді погодяться....
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25.02.2026 11:05 Відповісти
враховуючи.що ми вже розікрали в Україні докуя нрошей на захист і енергетику України ..."Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою. Джерело: https://censor.net/ua/n3602319
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25.02.2026 10:54 Відповісти
Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об'єктів для підтримки нашого народу Джерело: https://censor.net/ua/n3602319

Пусті слова. Нічого не буде. З дієвого і позитивного.
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25.02.2026 10:55 Відповісти
Хто йому такі тексти по дебільному пише, отой жидков з приблуд95, що утік з України???
Власники енергоОбєктів, глибоко зхвильовані…
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25.02.2026 11:03 Відповісти
Єврокоміся з одного боку та міндич з зелебобою з іншого, уклали договір про наступне....
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25.02.2026 10:59 Відповісти
Досить вже повторювати,що нам хтось щось винен, хтось повинен нас захисти,дати грошей,прислати військо відбудувати іт.інш. Да,нам це потрібно,АЛЕ... Якщо ти глава держави,ти ПОВИНЕН говорити нації ПРАВДУ і призивати,та показувати приклад ,до важкої кропотливої виснажуваної роботи по ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ Тіль боротьба народу як в тилу,так на фронті--принесе успіх. Чужими руками --можна жар роздувати.але зараз не плакатись потрібно весь час,А ПРАЦЮВАТИ І ВЛАДА ПОВИННА ПОКАЗУВАТИ ПРИКЛАД А НЕ ПІАРИТИСЬ СКРІЗЬ,
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25.02.2026 10:59 Відповісти
Дивне мовчання, саме власників енерго об'єктів цієї стратегічної системи в Україні ???? Можливо, вони уже НАЦІОНАЛІЗОВАНІ, а на власників, нарешті накладені САНКЦІЇ на 5 році московської війни????
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25.02.2026 11:00 Відповісти
А бариші з тарифів куди йдуть? Далі на москву?
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25.02.2026 11:02 Відповісти
Гроші ********** не давати. Мустафу на контроль.
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25.02.2026 11:15 Відповісти
Головне, щоб до наступної зими позбавитись тебе та всієї зеленої плісняви! Тільки тоді встоїмо!
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25.02.2026 11:21 Відповісти
100000% піддержую Вашу пропозицію.
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25.02.2026 12:38 Відповісти
О, знову Голобородько почав годувати українців обіцянками. Невже хтось після мільярдного лісу, зарплати вчителів 4 штуки баксів, мільйолну дронів, 3 тисячі крилатих ракет і мегавату електроенергії повірить?. Але тут вже здалеку Голобородько хоче перекласти відповідальність на європейців, знаючи що нічого не зробить його влада. А взимку виступить і все спихне на Європу, мов обіцяли вони. А хто тоді в країні Голобородько, що хтось за нього має виконувати його роботу? Як там міндічі-цукермати, твої друзі, які розікрали всі гроші на укриття в 2025 році?
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25.02.2026 12:41 Відповісти
 
 